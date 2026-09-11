Antonelli llega bien tras épica victoria en Monza y le espera un 'demencial' trazado en Madrid

El italiano Andrea Kimi Antonelli de la escudería Mercedes se prepara para la primera sesión de práctica antes del Gran Premio de España el viernes 11 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armanague) AP

El joven italiano buscará mantener el impulso y aumentar su ventaja de puntos este fin de semana, cuando el Gran Premio de España regrese a Madrid después de más de cuatro décadas. La carrera estará marcada por las incógnitas de un nuevo circuito híbrido que los pilotos calificaron de “loco” y “demencial” incluso antes de que los autos salieran a pista.

La primera sesión de entrenamientos en el nuevo circuito el viernes fue en su mayor parte limpia, aunque algunos pilotos se salieron de la pista, pero sin que se informaran incidentes importantes. Antonelli y otros pilotos sí tuvieron dificultades para evitar las advertencias por exceder los límites de pista en el exigente trazado de Madring.

El compañero de equipo de Antonelli en Mercedes, George Russell, marcó el mejor tiempo. Antonelli fue segundo, por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Luego se ubicaron Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren.

Antonelli remontó desde el 19º puesto en la parrilla para ganar el GP de Italia el fin de semana pasado, lo que describió como una hazaña “absolutamente increíble”.

“Sin duda, hasta ahora el mejor día de mi vida, y un recuerdo increíble”, comentó Antonelli el jueves. “Ojalá (hubiera tenido) un poco más de tiempo para asimilarlo y disfrutarlo, pero ahora obviamente estamos en Madrid y estamos listos para dar lo mejor y vamos a intentar repetir”.

La victoria del fin de semana pasado le dio a Antonelli, de 20 años, una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de Mercedes, George Russell, con 10 carreras por disputarse, incluido el estreno el domingo del trazado de Madring, que ha puesto en tensión al paddock de la F1.

El GP de España cierra la parte europea de la temporada. La región de Madrid albergó por última vez una carrera de F1 en 1981 en Jarama, en las afueras de la capital española. Barcelona había sido la sede del GP de España en los últimos años. El circuito de Jerez de la Frontera, en el sur de España, acogió carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997. Madring firmó un contrato con la F1 hasta 2035.

Nuevo circuito emocionante

El trazado de Madring, de 5,4 kilómetros (3,3 millas), es la incorporación más reciente al calendario de la F1 desde el debut de Las Vegas hace tres años, combina zonas de alta velocidad, áreas de frenada fuerte, cambios de pendiente, curvas ciegas y curvas de alta carga que deberían dejar a los pilotos con poco margen de error. Mezcla carreteras existentes con zonas construidas específicamente, y en la mayoría de los sectores los autos circularán extremadamente cerca de los muros.

Se espera que la curva peraltada “La Monumental” sea el punto culminante del nuevo circuito. Tiene casi 550 metros de longitud y los autos pasarán unos seis segundos en ella. Hay hasta 10 metros de diferencia de altura entre sus secciones inferior y superior.

“Parece un circuito salvaje, la verdad. Es una locura, pero tengo ganas de vivirlo”, señaló Russell, que no gana desde el GP de Austria en junio. “Va a ser un verdadero desafío y creo que la clasificación va a ser importante. El nivel de todos en la F1 es excepcionalmente alto. Va a ser un circuito en el que necesitas confianza. Muy exigente, muchas curvas de alta velocidad, pianos agresivos. Sin duda va a ser una experiencia. Solo hay que intentar no dar contra el muro e ir construyendo a partir de ahí”.

Trazado “demencial”

Pierre Gasly, de Alpine, dijo que “el circuito en sí se veía demencial” en el simulador. Esteban Ocon, de Haas, lo calificó como un “circuito loco” con “mucho riesgo y recompensa”. El veterano Fernando Alonso, dos veces campeón de F1 con Aston Martin, anticipó vueltas de “alta adrenalina”.

“El circuito parece difícil, ante todo, de aprender; muy técnico, con mucho uso de los pianos y un par de secciones de alta velocidad en las que necesitas acercarte mucho a los muros, lo cual es muy atractivo y de mucha adrenalina para un piloto”, explicó Alonso.

Los autos de Fórmula 2 y Fórmula 3 fueron los primeros en salir a la pista el viernes. Los pilotos de F1 tendrán dos sesiones de entrenamientos más tarde. Habrá otra sesión el sábado, antes de la clasificación. La carrera es el domingo.

Hubo muchas banderas rojas cuando los autos de F3 probaron por primera vez el circuito el mes pasado, y se esperan más este fin de semana.

La primera ocurrió durante la sesión de entrenamientos de F2, cuando el auto de Tasanapol Inthraphuvasak se incendió tras golpear el muro. Los trabajadores de pista tardaron varios minutos en despejar la zona. No hubo incidentes importantes en la primera sesión de F3.

Ocon dijo durante la sesión de F1 que el “agarre es alto” en la nueva superficie de Madring.

Ferrari dice que la disputa de Monza quedó atrás

Leclerc y Hamilton afirmaron que hablaron después de que casi chocoaron en la carrera de casa del equipo en Monza el fin de semana pasado, y que su relación sigue siendo sólida.

Leclerc dijo el jueves que asumió la responsabilidad por el incidente al inicio de la carrera, y Hamilton elogió la madurez de su compañero.

Ambos pilotos indicaron que ahora el foco está en ayudar al equipo a acercarse a Mercedes.

“Solo asegurarnos de que estamos ejecutando bien para obtener los mejores resultados para el equipo, en lugar de que estemos trabajando en contra del otro y terminemos cuarto y quinto. Quizá puedas trabajar en conjunto y lograr un podio y sumar más puntos”, expresó Hamilton.

Los pilotos españoles afrontan una cuesta arriba

Los organizadores dijeron que las entradas para el GP de España se agotaron, y que se espera que asistan en total 350.000 personas al evento durante los tres días de carreras.

Es poco probable que celebren una victoria de uno de los dos pilotos españoles en la parrilla de la F1, ya que el Aston Martin de Alonso y el Williams de Carlos Sainz han estado muy lejos del ritmo esta temporada.

“Creo que no es ningún secreto que para nosotros seguirá siendo una lucha”, reconoció Sainz. “No se me ocurre un trazado que probablemente sea más difícil para nuestro auto. Pero está bien. Voy a trabajar extremadamente duro para asegurarme de que este sea el último año que vengo aquí a Madrid sin una oportunidad de pelear por algo más grande”.

Sainz terminó la primera sesión de entrenamientos en el 17º puesto, mientras que Alonso fue 15º.

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FUENTE: AP