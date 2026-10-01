Antonelli busca recuperarse tras su 'peor' fin de semana en F1, pero enfrentaría tormenta en Malasia

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, llega a los fosos tras el Gran Premio de Azerbaiyán en Baku, el sábado 26 de septiembre de 2026 (AP Foto/Pavel Bednyakov) AP

El Gran Premio de Bahréin, que pese a ese nombre se correrá en Malasia, lleva a Antonelli y a sus rivales a una pista que la F1 visitó por última vez en 2017 —cuando el piloto tenía 11 años. Se trata de una carrera añadida apresuradamente al calendario debido a la alteración causada por la guerra de Irán.

Con lluvia posible en los tres días de actividad en la pista, podría ser la primera carrera realmente mojada desde que la F1 modificó su reglamento para la temporada 2026. Y el asfalto abrasivo también tiende a devorar los neumáticos.

Antonelli aún tiene una ventaja dominante de 66 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, pero ésta se redujo desde 81 la semana pasada después de que su choque en la clasificación obligó a controlar daños en el Gran Premio de Azerbaiyán . Antonelli remontó desde el 16º puesto en la parrilla para terminar quinto, ayudado por numerosos percances delante de él, mientras que Russell contuvo a Max Verstappen para lograr su primera victoria en casi tres meses.

“Probablemente el fin de semana pasado fue mi peor fin de semana desde mi perspectiva de la temporada”, manifestó Antonelli.

“Era lo que necesitaba el domingo: necesitaba un resultado limpio después de un fin de semana muy disruptivo. Después de la carrera, no estaba contento con el resultado ni con nada, pero aprendí muchas cosas y lo más importante es que siempre necesito estar al 100%. Necesito realmente dar lo mejor de mí para lograr el mejor resultado porque, si no hago todo bien, o si no intento hacer todo bien dentro de mis posibilidades, entonces nada va a llegar por sí solo.”

Russell no ha ocultado sus dificultades para adaptarse a los autos de 2026. Y ha tenido que ver cómo su compañero más joven domina semana tras semana.

Tras aprovechar el receso de mitad de temporada para cambiar su enfoque —un proceso que comparó con el de un golfista que se acostumbra a un nuevo swing—, Russell por fin pareció cómodo en Azerbaiyán. Fue el más rápido por casi un segundo en la clasificación, y su estrecho margen de victoria sobre Verstappen en la carrera se debió más a una inusitada decisión de bandera amarilla en pista que a cualquier otra cosa.

Mercedes ha llevado un paquete de mejoras a su auto para esta semana, algo que Russell prevé que podría ayudarlo.

“Lo estoy disfrutando más de lo que lo he hecho recientemente porque siento que estoy más en sintonía con el auto y, con suerte, esta nueva mejora con algunos cambios de características también jugará un poco más a mi favor”, comentó el jueves. “Que venga.”

Hamilton defiende a Ferrari entre especulaciones y malos resultados

Lewis Hamilton afirmó que Ferrari sigue unida aunque criticó los intentos de “quebrarnos el espíritu” después de que la escudería italiana confirmó que mantiene su confianza en Fred Vasseur como director del equipo.

“Fuentes externas parecen ser muy negativas hacia nosotros como equipo e intentan quebrarnos el espíritu, pero no lo están logrando”, sostuvo Hamilton.

La más reciente especulación sobre el futuro de Vasseur surgió después de que el exjefe de Red Bull Christian Horner dijo al Times de Londres la semana pasada que Ferrari era el único equipo de la F1 al que consideraría unirse sin una participación accionaria, al calificarlo como “el sueño” y un “gigante dormido”.

Mientras tanto, Ferrari está teniendo dificultades en la pista, sin podios en las últimas cinco carreras ni para Hamilton ni para Charles Leclerc.

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FUENTE: AP