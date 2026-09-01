Ante la Cámara de los Comunes, Burnham promete restaurar la esperanza como líder del Reino Unido

El primer ministro británico Andy Burnham saliendo de su despacho en el #10 de Downing Street, en Londres, el 1 de septiembre de 2026. (Stefan Rousseau/PA vía AP) AP

El día en que el Parlamento regresó de su receso de verano, Burnham afirmó que “desbloquearía una sensación de positividad y posibilidad en cada código postal de Gran Bretaña”.

“Podemos hacer que esta próxima década sea mejor que la última”, aseguró Burnham. “Podemos elevar las perspectivas de toda nuestra gente y de todos nuestros lugares. Podemos poner más poder en cada código postal. Podemos hacer que Gran Bretaña vuelva a creer. Podemos recuperar la esperanza”.

Fue un contraste marcado con los pronunciamientos sombríos de su predecesor Keir Starmer, quien tendía a subrayar la magnitud de los desafíos que enfrenta Gran Bretaña. Tras una serie de tropiezos y derrotas en elecciones locales, Starmer fue apartado como líder por su propio Partido Laborista apenas dos años después de ganar una victoria aplastante en las elecciones de 2024. El martes anunció que renunciará a su escaño en el Parlamento en cuestión de semanas.

Desde que asumió el cargo como nuevo primer ministro laborista el 20 de julio, Burnham ha recorrido el país prometiendo ofrecer un renovado optimismo nacional. Ha anunciado una serie de medidas modestas de ahorro destinadas a dar “un respiro” a personas y empresas, entre ellas una rebaja de impuestos en las facturas de energía doméstica y una reducción de gravámenes a pubs y clubes nocturnos.

Burnham, exlegislador que fue elegido al Parlamento en junio tras casi una década como alcalde del Gran Manchester, amplió el diagnóstico de los males de Gran Bretaña que expuso durante su campaña. Afirmó que el país había tomado una serie de “giros equivocados” desde la década de 1980.

Según él, “el poder político se centralizó, el poder económico se privatizó, el país se desindustrializó”, y añadió que la votación de 2016 en el Reino Unido para abandonar la Unión Europea había sumado “una década de bajo crecimiento”.

Señaló que un mayor control público sobre el agua, la energía y el transporte puede impulsar el crecimiento económico y aliviar la carga financiera de los hogares, aunque no está claro hasta qué punto planea revertir décadas de privatización de pilares clave de la economía.

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que el diagnóstico económico de Burnham “es completamente erróneo”.

“Él cree que si el gobierno gasta más dinero, todos nos haremos más ricos. Vive en el pasado y quiere llevarnos de vuelta a la década de 1970”, indicó Badenoch.

Los opositores también tienen dudas sobre North número 10, una segunda oficina del primer ministro en Manchester. Burnham dice que ayudará a impulsar planes para dar más poderes a los líderes locales y distribuir el crecimiento económico por todo el país. Los críticos lo califican de un truco costoso.

Burnham dijo que North 10 supervisará “la mayor redistribución de poder que este país ha visto” al ayudar a las regiones de Gran Bretaña a establecer autoridades locales poderosas para dar a la gente más “propiedad y control” sobre sus comunidades y sus vidas.

Se avecinan desafíos de defensa para el nuevo líder

Las encuestas de opinión sugieren que el Partido Laborista ha experimentado un “impulso Burnham” en popularidad, pero el nuevo líder enfrenta una pila de problemas internos y externos.

En su primer viaje al extranjero como líder, Burnham visitó Kiev el mes pasado para subrayar el apoyo de Gran Bretaña a Ucrania y compartir tecnología para fabricar misiles de largo alcance. En respuesta, Rusia acusó a Gran Bretaña de participar en la guerra del lado de Kiev.

Burnham dijo que el apoyo del Reino Unido a Ucrania “no cambiará, sean cuales sean las amenazas que enfrentemos”.

Al igual que otros países europeos, el Reino Unido está bajo presión para gastar más en el ejército en respuesta a las amenazas de Rusia y al debilitamiento del apoyo de Estados Unidos a Europa.

El gobierno de Burnham tendrá que ofrecer detalles en las próximas semanas sobre cómo planea financiar un aumento del gasto en defensa para cumplir el objetivo de la OTAN de 3,5% del producto interno bruto para 2035.

Burnham también enfrenta una decisión polémica sobre si autorizar más producción de petróleo y gas en el mar del Norte, una medida respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que enfrenta la oposición de defensores de la energía limpia.

Burnham no abordó eso directamente, pero dijo que Gran Bretaña “afrontará el desafío climático”. Indicó que asistirá a la conferencia internacional sobre el clima COP31 en Turquía en noviembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP