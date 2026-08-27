Ante distanciamiento con EEUU, Canadá desarrolla su propia su industria de defensa

Greg Colacitti, director de Volatus Aerospace, inspecciona un dispositivo antes de su prueba en Kleinburg, Ontario el 13 de julio del 2026. (AP foto/Kelvin Chan) AP

Encorvados sobre máquinas de coser, dos trabajadores unen rápidamente piezas de tela con patrón de camuflaje y tiras de velcro. En la sala contigua, empleados recortan hilos sueltos mientras inspeccionan el producto terminado: fundas para cascos del ejército canadiense.

La fábrica está ensamblando uniformes para Wuxly, un fabricante de parkas de lujo que figura entre una oleada de empresas canadienses que se están expandiendo hacia la contratación de defensa. A medida que el gasto militar canadiense se dispara, otras desarrollan sensores remotos para la vasta región ártica del país, fabrican drones para reabastecer a los soldados y construyen robots autónomos.

El auge del sector de defensa refleja la promesa del primer ministro canadiense Mark Carney de fortalecer la autosuficiencia económica del país en medio del deterioro de las relaciones con Washington, incluida una nueva escalada esta semana con nuevas rondas de aranceles.

Startups canadienses y empresas consolidadas, junto con firmas en Europa, están a punto de beneficiarse de decenas de miles de millones de dólares en financiación adicional para defensa, impulsada en parte por la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que se contribuya más a la OTAN. La inversión de Canadá sigue siendo pequeña en comparación con el presupuesto del Pentágono, pero su estrategia busca reforzar las capacidades de defensa nacionales, y no solo las de los contratistas estadounidenses.

Una estrategia industrial de defensa publicada a principios de este año por Carney representa un cambio generacional para Canadá, que inventó el mantenimiento de la paz moderno y durante mucho tiempo se conformó con permanecer a la sombra de su vecino del sur en asuntos de defensa.

El plan de defensa asigna 60.000 millones de dólares adicionales en financiación durante los próximos cinco años, y el gobierno ha prometido apoyo para que las empresas nacionales vendan a las cadenas de suministro de defensa y seguridad. Actualmente, Canadá gasta alrededor de 36.000 millones a 43.000 millones de dólares en defensa nacional.

“La magnitud de la inversión que está en juego es bastante significativa según los estándares canadienses, ciertamente en tiempos de paz”, observó Philippe Lagassé, profesor de la Universidad de Carleton especializado en política de defensa.

James Yurichuk, fundador y director ejecutivo de Wuxly, comentó: “El auge de la defensa es bastante evidente en todos los eventos a los que asistimos. Todas las ferias de defensa están agotadas. Muchas empresas nuevas y (otras) industrias están entrando en la industria (de defensa), involucrándose”.

Las fundas para cascos de Wuxly, destinadas a las Fuerzas Armadas Canadienses, permiten a los soldados colocar parches con su distintivo o equipo como luces, cámaras y balizas. La empresa también fabrica parkas militares y cubiertas para tanques, y ha estado suministrando equipo al ejército de Ucrania, incluidos 40.000 uniformes femeninos —una de las especialidades de la compañía—.

Carney ha pedido modernizar las capacidades árticas del ejército canadiense, aumentando el gasto en decenas de miles de millones de dólares para afirmar la soberanía sobre la región vasta pero escasamente poblada.

“Hay mucha innovación que puede crear ventaja en el Norte, y con la región ártica siendo tan importante, tenemos que vestir adecuadamente a nuestros soldados”, explicó Yurichuk.

Empresas canadienses y aliados europeos encuentran nuevas oportunidades

Una parte importante de la estrategia consiste en diversificarse alejándose de los contratistas estadounidenses. Se centra en recurrir a un conjunto global más amplio de proveedores de hardware militar —y en fomentar cadenas de suministro de defensa nacionales—.

La estrategia prevé inversiones por más de medio billón de dólares, la creación de 125.000 empleos y triplicar el tamaño de la industria de defensa del país durante la próxima década al dirigir contratos a empresas canadienses. Pide acelerar la investigación y el desarrollo y prioriza la elaboración de “capacidades soberanas” clave, incluidas la industria aeroespacial, la robótica y los sistemas no tripulados.

Mientras Canadá busca asociaciones con otros aliados, además de Estados Unidos, Ottawa ha anunciado este año acuerdos para comprar aviones radar a la sueca Saab por encima de competidores estadounidenses y submarinos a la alemana ThyssenKrupp.

Startups canadienses como New Frontier Robotics también se están preparando para desempeñar un papel.

“Definitivamente hay dinero en juego", declaró Nikhil Malhotra, cofundador de la empresa de dos personas. "Lo vemos. Obviamente, vamos por ello”.

La empresa trabaja en un robot manipulador móvil —esencialmente un brazo robótico sobre una plataforma móvil— impulsado por inteligencia artificial, que podría tener aplicaciones tanto militares como civiles, en lo que se conoce como tecnología de doble uso.

El plan inicial era apuntar a la manufactura, con robots que trabajaran de forma autónoma entre líneas de ensamblaje, pero posibles clientes sugirieron que también podía usarse en la industria de defensa. Los robots también podrían utilizarse para funciones de apoyo en bases militares, indicó Malhotra.

“Si tienes infraestructura en el Ártico que necesita mantenimiento, obviamente el clima es muy peligroso. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgar la vida de un operador? La respuesta es no. Es mejor poner esto”, indicó Malhotra, cuya empresa está instalada temporalmente en un laboratorio de robótica de la Universidad de Waterloo, a unos 100 kilómetros al oeste de Toronto.

Las startups se enfocan en productos con versatilidad

Los esfuerzos de Canadá por modernizar su maquinaria de guerra aún enfrentan grandes desafíos potenciales, incluido el riesgo de que los partidos de oposición recorten los gastos tras futuras elecciones.

Las empresas que desarrollan tecnologías novedosas podrían verse atraídas hacia Estados Unidos por su mercado de defensa mucho más grande. También será difícil para las compañías canadienses competir contra sus pares estadounidenses con presupuestos de investigación y desarrollo mucho mayores y que “siempre van a estar un poco más en la vanguardia tecnológica”, sostuvo Lagassé.

Aun así, la estrategia abre nuevas posibilidades para empresas como el fabricante de drones Volatus Aerospace, con sede cerca de Montreal.

“La defensa no era un tema popular para una empresa pública canadiense de pequeña capitalización en el pasado”, señaló Glen Lynch, director ejecutivo.

Añadió que Canadá ha tenido una capacidad de fabricación limitada no solo para drones “sino en general”.

Al igual que New Frontier, la tecnología de Volatus se considera de doble uso. Como Canadá técnicamente no está en guerra, las empresas no pueden vender exclusivamente al ejército.

Volatus fabrica drones y servicios relacionados para usos civiles y comerciales, como lanzar medicamentos desde el aire a comunidades aisladas. Pero también tiene una unidad de defensa y fabrica drones de vista en primera persona que eliminan objetivos al estrellarse contra ellos.

La empresa realiza algunas pruebas en un sitio de 100 acres al norte de Toronto, al que se accede por un camino de grava sin señalizar y que está rodeado de campos de maíz. Empleados de Volatus mostraron varias aeronaves durante una visita reciente de The Associated Press.

La compañía exhibió un dron con una bomba de 60 kilogramos (132 libras) suspendida debajo mediante un cable, y un dron con rotores de ala basculante que puede transportar carga a largas distancias. En una demostración, los drones operaron de forma autónoma y volaron en un patrón circular antes de aterrizar.

Un dron, apodado el Canary, tiene compuertas en la bahía de carga y se utiliza para lanzar suministros médicos desde el aire a comunidades indígenas en Alberta.

También podría usarse para enviar “paquetes de reabastecimiento para soldados”, además de lanzar municiones, indicó el director de operaciones, Greg Colacitti.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP