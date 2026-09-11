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Ángel Martínez impulsa a los Guardianes en triunfo 5-2 sobre los Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Ángel Martínez conectó un jonrón de dos carreras y su doble en la novena entrada impulsó la remontada decisiva, mientras los Guardianes de Cleveland vencieron 5-2 a los Mellizos de Minnesota la noche del viernes.

Ángel Genao, izquierda, y Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, celebran después de anotar durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Mellizos de Minnesota, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Ellen Schmidt)
Ángel Genao, izquierda, y Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, celebran después de anotar durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Mellizos de Minnesota, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Los Guardianes se colocaron con dos juegos de ventaja sobre Toronto en la carrera por el tercer puesto de comodín de la Liga Americana.

El dominicano Martínez le dio a los Guardianes una ventaja de 2-1 en la séptima con su 15to cuadrangular de la temporada.

Después de que los Mellizos empataron con un sencillo impulsor de Kalen Culpepper en la séptima, Martínez pegó un doble con un out ante el venezolano Yoendrys Gómez (2-3) que llevó a Travis Bazzana a tercera. Bazzana anotó la carrera de la ventaja con un lanzamiento descontrolado de Gómez y Brayan Rocchio remolcó dos más con un doble.

Hunter Gaddis (4-3) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras y Cade Smith retiró en orden la novena para lograr su 36to salvamento.

El abridor de los Mellizos, Taj Bradley, permitió un imparable y otorgó cuatro bases por bolas, además de ponchar a seis, en seis entradas sin carreras.

Parker Messick limitó a los Mellizos a tres hits y una carrera, con dos bases por bolas y cinco ponches, en 5 1/3 entradas.

Bradley dio base por bolas al primer bateador en cada una de las tres primeras entradas y permitió el sencillo de apertura de Bazzana en la cuarta, pero los Guardianes no llevaron a ningún corredor más allá de la segunda base.

Los Mellizos no hicieron mucho ante Messick, con apenas dos hits en las primeras cinco entradas. Pero los imparables fueron consecutivos en la segunda —el sencillo de Kody Clemens y el doble de Royce Lewis— y produjeron la primera carrera del juego. ___

AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB

FUENTE: AP

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