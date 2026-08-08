Andrew Vaughn impulsa la carrera de la ventaja en el 8vo inning; Cerveceros superan 4-3 a Mellizos

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Andrew Vaughn, de los Cerveceros de Milwaukee, batea un sencillo remolcador ante los Mellizos de Minnesota, en el encuentro del sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

El venezolano William Contreras abrió la octava con un sencillo flojo al jardín central ante Jeff Hoffman (6-8). Brandon Lockridge entró como corredor emergente por Contreras y se robó la segunda base.

Después de que Hoffman retiró a Garrett Mitchell con un elevado al central, Vaughn pegó un sencillo al jardín derecho.

Lockridge se deslizó de cabeza sobre el plato mientras el tiro de Austin Martin se iba desviado.

Brice Turang se fue de 4-3 e impulsó dos carreras por Milwaukee.

Trevor Megill retiró a los tres bateadores en orden en la novena para conseguir su 21er salvamento en 23 oportunidades. Trevor Larnach abrió ese inning con un elevado que el jardinero derecho venezolano Luis Lara atrapó en la pista de advertencia.

Aaron Ashby (13-2) lanzó una octava entrada de 1-2-3 para acreditarse la victoria. El dominicano Abner Uribe trabajó la séptima entrada en su 20ma aparición consecutiva sin permitir carreras.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP