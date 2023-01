Análisis: Djokovic claramente seguirá dominando en la cancha

“Sigo teniendo mucha motivación. Veamos qué tan lejos me lleva. Realmente no quiero detenerme aquí. No tengo la intención de hacerlo”, dijo Djokovic, de 35 años, después de derrotar a Stefanos Tsitsipas, un hombre más de una década menor que él, por parciales de 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) en la final en Melbourne Park. “Me siento genial con mi tenis. Lo sé cuando me siento bien físicamente (y) presente mentalmente, tengo la oportunidad de ganar cualquier Slam en contra de quien sea”.