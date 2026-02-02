americateve

Alperen Sengun anota 39 puntos y los Rockets vencen 118-114 a los Pacers sin Kevin Durant

INDIANÁPOLIS (AP) — Alperen Sengun igualó su mejor marca de la temporada con 39 puntos, y Jabari Smith Jr. añadió 19 para ayudar a los Houston Rockets, que estaban con bajas, a superar la ausencia del alero All-Star Kevin Durant y vencer a los Indiana Pacers 118-114 el lunes.

Jay Huff, derecha, de los Pacers de Indiana, le comete una falta a Alperen Sengun (28), de los Rockets de Houston, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de febrero de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy)
Jay Huff, derecha, de los Pacers de Indiana, le comete una falta a Alperen Sengun (28), de los Rockets de Houston, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de febrero de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy)

El entrenador Ime Udoka dijo que Durant no jugó después de torcerse el tobillo izquierdo al pisar el pie de un aficionado. Los Rockets ya estaban sin el pívot Steven Adams, quien se espera que se pierda el resto de la temporada tras someterse a una cirugía en su tobillo izquierdo lesionado, por lo que Sengun asumió la mayor carga.

Encestó 13 de 25 desde el campo y 13 de 18 desde la línea de tiros libres, incluyendo ocho de 12 durante el último cuarto. Houston ganó su tercer partido consecutivo, obtuvo su quinta victoria en seis juegos y capturó su tercer triunfo seguido como visitante.

El alero All-Star Pascal Siakam terminó con 27 puntos y Bennedict Mathurin añadió 25 para liderar a los Pacers, quienes remontaron un déficit de 12 puntos en el tercer cuarto para tomar la delantera. Pero no tuvieron lo suficiente para extender su racha ganadora a tres seguidos, la mejor de la temporada.

Inicialmente, los Pacers, con mejor salud, aprovecharon las ausencias de Houston.

Controlaron la mayor parte de la primera mitad antes de permitir que Houston regresara con una racha de 17-4 al final. Y cuando la revisión de la repetición anuló lo que parecía ser un triple de Siakam al sonar la bocina, Indiana se enfrentaba a un déficit de 63-56 al descanso.

___

