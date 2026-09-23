Alonso conecta su 41er jonrón y Orioles vencen 4-2 a Azulejos. Toronto queda fuera de playoffs

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Pete Alonso de los Orioles de Baltimore recorre las bases tras batear un jonrón ante los Azulejos de Toronto, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Los Orioles y los Azulejos llegaron a esta doble jornada a una derrota de la eliminación. Lo mejor que pueden hacer ahora los Azulejos (77-81) es terminar con marca de .500, una temporada después de que llevaron a los Dodgers de Los Ángeles a entradas extra en el Juego 7 de la Serie Mundial.

Max Scherzer (3-9) permitió cuatro carreras y cuatro hits en cinco entradas en la aparición número 500 —y apertura 491— de su carrera. Ponchó a siete y dio tres bases por bolas. Con su futuro incierto, el derecho de 42 años podría regresar con poco descanso para lanzar de nuevo el domingo en el cierre de la temporada.

Bassitt, de 37 años (9-5), permitió dos carreras y siete hits en cinco entradas y fracción. Fue retirado con dos en base en la sexta y ambos corredores anotaron por un error de tiro del segunda base Jeremiah Jackson.

Andrew Kittredge lanzó la novena para su 11mo salvamento.

El jonrón de dos carreras de Alonso en el quinto acto lo igualó en el liderato de la Liga Americana en cuadrangulares con el cubano Yordan Álvarez (Houston) y el dominicano Junior Caminero (Tampa Bay). Alonso suma ocho carreras impulsadas más que Alvarez para liderar la liga y podría ser el hombre que arruine el intento por la Triple Corona del toletero de Houston.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

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