Ali Sánchez conecta su 1er jonrón en Grandes Ligas y Yankees vencen 9-5 a Medias Blancas

Compartir en:









Ali Sánchez, de los Yankees de Nueva York, celebra después de batear un jonrón de tres carreras durante la octava entrada del juego de béisbol en contra de los Medias Blancas de Chicago, el lunes 27 de julio de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Ben Rice pegó un sencillo que rompió el empate en la séptima entrada, y Nueva York sentenció el juego con cuatro carreras más en la octava. El venezolano Sánchez dio el batazo grande: una línea de dos outs al jardín izquierdo ante una recta con cuenta de 3-2 de Sean Newcomb.

Jazz Chisholm Jr. sumó dos imparables, dos carreras impulsadas y dos robos para Nueva York. El dominicano Jasson Domínguez también bateó dos imparables y anotó dos veces.

Los Yankees (60-46) ganaron por sexta vez en ocho juegos y se colocaron a 2 1/2 juegos del líder del Este de la Liga Americana, Tampa Bay, que no tuvo actividad.

Colson Montgomery consiguió tres hits por Chicago (55-50), que cometió tres errores en su tercera derrota en cuatro juegos. Noah Schultz permitió tres carreras en 3 1/3 entradas por los líderes de la Central de la Liga Americana.

Nueva York tomó ventaja 5-4 con el sencillo de Rice con dos outs ante Bryan Hudson (3-4). Rice remolcó al dominicano Amed Rosario, quien abrió la entrada con un doble como bateador emergente y avanzó cuando el receptor cubano Edgar Quero cometió un error de tiro en un intento de sorprenderlo en la inicial.

Brent Headrick (6-1) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. David Bednar consiguió un out para su 21er salvamento, al ponchar a Chase Meidroth con dos en base.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP