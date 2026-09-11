Alexander Zverev avanza a la final del US Open y espera por ganador de Tiafoe-Shelton

Alexander Zverev devuelve ante Karen Khachanov en las semifinales del US Open, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

En su tercera final consecutiva en un major, Zverev se las verá el domingo contra el ganador del duelo estadounidense entre Ben Shelton y Frances Tiafoe, quienes se medían por la noche. Ambos han sido semifinalistas en Flushing Meadows, pero ninguno ha alcanzado una final de Grand Slam.

“Disfruto jugando estas grandes finales y estoy deseando que llegue el domingo”, dijo Zverev en la entrevista a pie de cancha.

Máximo cabeza de serie en Flushing Meadows, Zverev se consagró en Roland Garros para conseguir su primer título en un Slam. El alemán de 29 años siguió con una marcha a la final de Wimbledon que perdió contra Jannik Sinner.

Intentará llevarse el título que increíblemente dejó escapar en 2020, el año en el que el torneo se disputó sin público debido a la pandemia de coronavirus.

Zverev se llevó los primeros dos sets ante Dominic Thiem, pero acabó fulminado en un desempate en el quinto set. Thiem se convirtió en el primer hombre que se corona en un US Open tras ceder los dos primeros sets desde 1949.

Al jugar por primera vez en un turno diurno en esta edición del US Open, Zverev se mantuvo firme de principio a fin. El número dos del mundo había convertido en el primer máximo cabeza de serie en disputar el máximo de cinco sets en cada una de las primeras dos rondas de un Slam.

Pero no ha cedido un solo set en sus siguientes cuatro partidos, saldados con victorias en sets corridos ante Alejandro Tabilo, Luciano Darderi, Botic van de Zandschulp y Khachanov.

Su marca en las grandes citas este año es de 24-2, una campaña consagratoria tras una trayectoria marcada por sus reveses en las primeras cuatro finales que disputó en los majors.

“A veces las cosas simplemente salen a tu favor”, dijo Zverev a una pregunta sobre su desempeño en los majores. “He pasado por muchas dificultades en los torneos de Grand Slam. Estuve muy cerca en muchas ocasiones y tal vez este año Dios decidió que este año será el mío, smplemente disfruta de tu tiempo en la pista’”.

Khachanov se quedó con las ganas de alcanzar su primera final de un grand. El ruso llegó a Nueva York con un saldo negativo de victorias y derrotas esta temporada, pero alcanzó su tercera semifinal deun Slam y la segunda en el US Open.

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FUENTE: AP