americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alexander Volkanovski domina a Diego Lopes por decisión unánime en UFC 325 en Australia

SYDNEY (AP) — En una actuación magistral el domingo por la tarde, como lo ha hecho tantas otras veces, Alexander Volkanovski defendió con éxito su título de peso pluma con una decisión unánime sobre el brasileño Diego Lopes en la función UFC 325.

El australiano Volkanovski, al centro, en su combate por el título de peso pluma, pelea contra el brasileño Lopes durante el evento UFC 325 en Sídney, el domingo 1 de febrero de 2026. (Dean Lewins/AAP Image via AP)
El australiano Volkanovski, al centro, en su combate por el título de peso pluma, pelea contra el brasileño Lopes durante el evento UFC 325 en Sídney, el domingo 1 de febrero de 2026. (Dean Lewins/AAP Image via AP) AP

Volkanovski (29-4-0), ganó en las tarjetas de los tres jueces con puntuaciones de 49-46, 49-46 y 50-45, para el deleite de la multitud dentro del Sydney Olympic Park.

El australiano, quien empató con el brasileño José Aldo por la mayor cantidad de victorias en peleas por el título en la historia de peso pluma de UFC con ocho, fue metódico en los dos últimos asaltos para asegurar la victoria bajo la mirada de sus compatriotas.

En el otro combate principal de la cartelera, el peso ligero número ocho Benoit Saint Denis (17-3-0) consiguió su cuarta victoria consecutiva al lograr un nocaut técnico sobre el número seis Dan Hooker (24-14-0), a los 4:45 minutos del segundo asalto.

Saint Denis, quien no ha visto un tercer asalto desde su debut en UFC en 2021, comenzó un ground and pound con varios codazos brutales antes de terminar con una serie de golpes.

En una pelea de peso ligero, el número 14 Mauricio Ruffy (13-2-0) utilizó una ráfaga de golpes que comenzó con un estruendoso derechazo para lograr un nocaut técnico sobre el número nueve Rafael Fiziev (13-5-0) a los 4:30 minutos del segundo asalto.

En lo que culminó con una sangrienta pelea en el tercer y último asalto de su batalla de peso pesado, el brasileño Tallison Teixeira (15to con 9-1-0) obtuvo una decisión unánime sobre el 12mo Tai Tuivasa (15-9-0).

Quillan Salkilld (11-1-0) abrió la cartelera principal al despachar rápidamente a Jamie Mullarkey (18-9-0) con una estrangulación por detrás en el primer asalto. Fue la cuarta victoria consecutiva de Salkilld.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter