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Alex Bregman busca volver esta temporada con los Cachorros tras lesión por una bola de foul

CHICAGO (AP) — El tercera base de los Cachorros, Alex Bregman, podría volver a jugar en la temporada regular después de sufrir múltiples fracturas faciales cuando una bola de foul lo golpeó en la cara el domingo.

Alex Bregman de los Cachorros de Chicago celebra su sencillo de una carrera en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar)
Alex Bregman de los Cachorros de Chicago celebra su sencillo de una carrera en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

El mánager de Chicago, Craig Counsell, comentó que Bregman hizo un entrenamiento ligero en la sala de pesas el martes y siguió lanzamientos de una máquina en una jaula de bateo. No hay planes de colocarlo en la lista de lesionados.

“Todavía tiene una hinchazón importante en la cara y en el ojo que necesita mejorar. Pero, considerando todo, está en un buen lugar”, señaló Counsell.

Bregman estaba en el círculo de espera en la cuarta entrada de la victoria 9-1 en Cincinnati cuando fue golpeado en el lado izquierdo de la cara por un foul en un swing contenido de Michael Busch. Bregman trotó de inmediato hacia el dugout de los Cachorros y se cubrió el rostro antes de regresar al clubhouse con un preparador físico.

“Cuando todo estaba pasando el domingo por la tarde, creo que todos pensamos que el peor escenario podría ser una posibilidad”, comentó el presidente de operaciones de béisbol, Jed Hoyer. “Y todas las noticias desde entonces han sido realmente buenas. Ha tenido muchas citas médicas diferentes, y han sido positivas. Y creo que tenemos que ir paso a paso”.

El venezolano Pedro Ramírez estuvo en la alineación titular en la tercera base para el juego del martes por la noche contra Miami. Matt Shaw también podría cubrir la tercera mientras Bregman esté fuera.

Los Cubs pueden asegurar un comodín de la Liga Nacional con una victoria sobre los Marlins o una derrota de Arizona en Colorado.

Tras el primer juego de su serie contra Miami, a los Cachorros les quedan cinco partidos en la temporada regular. Pero el calendario de su serie del fin de semana en Boston está en el aire debido a las fuertes lluvias pronosticadas.

Bregman batea para .262 con 26 jonrones y 89 carreras impulsadas en 153 juegos durante su primera temporada con Chicago. El tres veces All-Star firmó un contrato de 175 millones de dólares por cinco años con los Cubs en la agencia libre.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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