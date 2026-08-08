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Alcántara es ya líder histórico de Marlins en innings lanzados, en triunfo 7-0 ante Angelinos

MIAMI (AP) — Sandy Alcántara recetó ocho ponches en siete entradas, y se convirtió en el líder histórico de los Marlins en innings lanzados, durante el duelo sabatino que Miami ganó 7-0 a los Angelinos de Los Ángeles.

El dominicano Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, se quita la gorra tras romper el récord de más innings lanzados con el equipo, el sábado 8 de agosto de 2026, ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Marta Lavandier)
El dominicano Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, se quita la gorra tras romper el récord de más innings lanzados con el equipo, el sábado 8 de agosto de 2026, ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Xavier Edwards impulsó tres carreras para respaldar la faena de Alcántara (13-6). El dominicano rompió el récord en la tercera entrada, su número 1.226, con lo que superó a Ricky Nolasco, quien lanzó 1.225 2/3 innings para los Marlins de 2006 a 2013.

Alcántara permitió tres hits y otorgó una base por bolas. El relevista Pete Fairbanks ponchó a los tres bateadores en la novena para terminar el juego.

Edwards conectó un doble impulsor mientras Miami tomaba ventaja de 2-0 en la tercera, seguido por un sencillo de dos carreras del dominicano Otto López para duplicar la ventaja de los Marlins. Jakob Marsee pegó un triple para abrir la quinta, y Edwards conectó un sencillo para remolcarlo.

Griffin Conine conectó un sencillo y el dominicano Heriberto Hernández pegó un doble en el quinto acto para poner la pizarra 7-0.

El abridor dominicano de los Angelinos, Walbert Ureña (7-8), lanzó las primeras 2 1/3 entradas. Permitió cuatro hits y cuatro carreras limpias. Dio tres bases por bolas y ponchó a dos.

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