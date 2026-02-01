americateve

Alcalde de Portland, Oregon, exige salida del ICE de la ciudad tras nuevo choque con manifestantes

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — El alcalde de Portland, Oregon, exigió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) deje la ciudad después de que agentes federales rociaron gas lacrimógeno sobre una multitud de manifestantes, entre los que había niños pequeños, fuera de una instalación de la agencia durante el fin de semana.

De acuerdo con testigos, los agentes arrojaron gas lacrimógeno, bolas de pimienta y balas de goma después de que los manifestantes llegaron el sábado a la instalación de South Waterfront. Erin Hoover Barnett, una exreportera de OregonLive que se sumó a la protesta, detalló que estaba a unos 100 metros del edificio cuando "lo que parecían dos tipos con lanzacohetes" comenzaron a rociar gas sobre la multitud.

"Fue aterrador el estar entre padres mientras trataban desesperadamente atender a niños pequeños en carriolas, entre personas que usaban carritos motorizados mientras el resto de nosotros retrocedíamos sin saber cómo llegar a un lugar seguro", escribió Barnett en un correo electrónico a OregonLive.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, dijo que se trató de una manifestación pacífica, "donde la gran mayoría de los presentes no violaron ninguna ley, no hicieron amenazas ni representaban peligro alguno" para los agentes federales.

"A aquellos que siguen trabajando para el ICE: Renuncien. A quienes controlan esta instalación: Váyanse", escribió Wilson en un comunicado el sábado por la noche. "Al hacer uso de violencia y pisotear la Constitución, han perdido toda legitimidad y la han reemplazado con vergüenza".

El Departamento de Bomberos de Portland envió paramédicos para atender a las personas en el lugar, informaron las autoridades. Agentes de policía monitoreaban a la multitud, pero no realizaron arrestos.

La protesta en Portland fue una de muchas manifestaciones similares en todo el país en contra de los operativos migratorios del gobierno del presidente Donald Trump en ciudades como Minneapolis, donde federales mataron a dos residentes, Alex Pretti y Renee Good, en las últimas semanas.

Agentes federales en Eugene, Oregón, usaron gas lacrimógeno el viernes después de que un grupo de manifestantes trató de ingresar a un edificio federal cerca del centro de la ciudad. La policía de la ciudad le ordenó a la multitud dispersarse.

Trump publicó el sábado en redes sociales que dependía de las agencias policiales locales controlar las protestas en sus ciudades. Sin embargo, añadió que ha girado instrucciones a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que los agentes federales estén encargados del resguardo de las instalaciones federales.

"Por favor, tengan en cuenta que he instruido al ICE y/o a la Patrulla Fronteriza para que sean muy contundentes en el resguardo de la propiedad del gobierno federal. Nadie le escupirá en la cara a nuestros agentes, nadie golpeará ni pateará los faros de nuestros vehículos, y nadie le arrojará piedras o ladrillos a nuestros vehículos, o a nuestros guerreros patriotas", escribió Trump. "Si los hay, esas personas sufrirán una consecuencia igual o mayor".

Wilson dijo que Portland impondría una cuota a las instalaciones de detención que usen agentes químicos.

El gobierno federal "debe, y será, responsabilizado", dijo el alcalde. "A quienes continúan tomando estas decisiones repugnantes, vayan a casa, mírense al espejo y pregúntense por qué rociaron gases sobre niños".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

