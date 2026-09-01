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Alcalde impide que el Union Saint-Gilloise reciba a equipo israelí en su ciudad en la Liga Europa

BRUSELAS (AP) — El alcalde de la ciudad de Leuven en Bélgica no permitirá que su ciudad acoja al club israelí Hapoel Beer-Sheva para un partido de la Liga Europa, lo que significa que el Union Saint-Gilloise tendrá que encontrar una nueva sede para el encuentro.

Union debe recibir al campeón israelí el 22 de octubre, después de que el sorteo de la Liga Europa, con 36 equipos, se realizara el viernes pasado.

El subcampeón de la liga belga quería disputar sus cuatro partidos como local en Leuven porque su propio estadio en Bruselas no cumple con los estándares de la UEFA para competiciones europeas.

El alcalde de Leuven, Mohamed Ridouani, manifestó el lunes por la noche que la ciudad no concederá permiso para el partido “por el bien de la seguridad pública”, incluso con el estadio vacío.

Ridouani señaló que su postura era coherente con no permitir que las selecciones nacionales de Bélgica jueguen partidos contra Israel en Leuven.

La UEFA indicó que fue informada el martes sobre la posición de la ciudad respecto al partido de la Liga Europa.

“La obligación de encontrar una sede alternativa recae en el club anfitrión”, dijo la UEFA sobre la responsabilidad de Union, y el cambio de estadio “se conocerá en los próximos días”.

La UEFA decidió desde los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023 que los clubes israelíes y las selecciones nacionales tengan que disputar sus partidos como locales en competiciones europeas en países neutrales. Hapoel Beer-Sheva jugó partidos como local en Hungría y Rumania en las eliminatorias de la Liga de Campeones esta temporada.

Es inusual que se cambien las sedes de los partidos como visitante de equipos israelíes.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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