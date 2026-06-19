Alcalde de Antigua Guatemala logra bloquear parcialmente marcha de conmemoración del orgullo LGBT+

El alcalde de Antigua, Juan Manuel Asturias Sueiras, solicitó el amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la “amenaza y efectos devastadores” de que las autoridades a cargo de la seguridad del país “emitan notas administrativas de tolerancia, validación táctica o de no objeción... que pretendan viabilizar, acuerpar o imponer (la realización de la marcha)”, dice el escrito que admitió el amparo.

Previamente, el Concejo Municipal de Antigua, que encabeza Asturias, había denegado a la organización Orgullo Antigua, que convocó a la marcha, los permisos para realizarla por ser, dijo, “un evento masivo e hipersexualizado que pretende ocupar por la fuerza las plazas y calles estrechas saturadas con actividades familiares, escolares, procesionales y artesanales” previamente autorizadas.

La CC falló parcialmente a favor de Asturias Sueiras pues, aunque no suspende la marcha, sí ordena que esta no se realice “en los lugares y horarios expresamente no autorizados por la municipalidad".

La Corte basa su fallo en resguardo del orden público y la seguridad de las personas, así como para “proteger los valores espirituales y morales de la sociedad, en especial de niños niñas y adolescentes”.

Además, la Corte ordena que las autoridades de seguridad “se abstengan de validar, tolerar por omisión, encubrir o prestar auxilio de fuerza pública” para que se realice concentración, desfile, marcha, instalación de tarimas, cierre peatonal o uso privativo dentro de las áreas y vías expresamente denegadas.

Antigua Guatemala está ubicada a unos 45 kilómetros al occidente de la capital guatemalteca y es una ciudad colonial localizada en las faldas del volcán de Agua. En 1979 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y es la ciudad más turística del país donde convergen culturas, tradición y religión.

La ciudad colonial está habitada por unas 60.000 personas y durante la época de Semana Santa la ciudad llega a albergar a más de medio millón de visitantes.

Gina Romero, Relatora Especial de ONU sobre Libertad de Asociación y Asamblea, dijo en su cuenta de X que era “inaudito” que la Corte avalara “las restricciones al ejercicio del derecho a la asamblea pacífica que está consagrado en el artículo 33 de la Constitución" y mostró preocupación por las acciones de Asturias y el Concejo Municipal de Antigua de impedir la marcha del orgullo programada.

“Es especialmente preocupante la narrativa estigmatizante (de Asturias Sueiras) que califica la marcha como amenaza contra la seguridad y la protección de niños/as, sin justificación real; y crea confusión en la ciudadanía sobre una supuesta jerarquía en el ejercicio de derechos”, dijo.

FUENTE: AP