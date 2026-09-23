Al tenor del débil Oeste de la Liga Americana, estos son los peores equipos en los playoffs de MLB

ARCHIVO - Jazz Chisholm Jr. (derecha) de los Marlins de Miami celebra con el mánager Skip Schumaker tras asegurar el boleto a los playoffs de MLB tras vencer a los Piratas de Pittsburgh, el 30 de septiembre de 2023, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Los Rangers de Texas y los Astros de Houston quedaron empatados en el primer lugar con marca de 78-79 tras los juegos del martes por la noche. Ningún campeón divisional de una temporada completa ha terminado jamás con un saldo negativo de victorias y derrotas.

De hecho, ningún equipo ha llegado a la postemporada con un récord por debajo de .500, a menos que se cuente a un trío de participantes de años en que los playoffs se ampliaron temporalmente: en la temporada 2020, acortada por la pandemia de COVID-19, Milwaukee y Houston terminaron 29-31 y avanzaron a la postemporada. En 1981, los Reales de Kansas City tuvieron marca global de 50-53, pero fueron el mejor equipo del Oeste de la Liga Americana en la segunda mitad posterior a la huelga y se clasificaron.

MLB amplió su postemporada a 12 equipos en 2022, lo que aumentó la probabilidad de que en algún momento un equipo por debajo de .500 se colara en octubre. Hace apenas unas semanas, parecía que la Liga Americana podría tener varios clubes con marca perdedora en los playoffs de este año. Desde entonces, los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago del Centro de la Liga Americana han llegado a 81 victorias, así que eso no ocurrirá. Pero la carrera por el título del Oeste de la Liga Americana todavía podría producir un equipo con récord perdedor.

En honor a eso, aquí van 10 de los equipos más débiles en llegar a la postemporada, enumerados en orden cronológico con sus récords y diferenciales de carreras en mente. Tenga en cuenta que algunos de ellos tuvieron largas trayectorias en octubre —así que no descarte a los Rangers o a los Astros todavía.

Postemporada: Vencieron a Cincinnati 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, perdieron ante Oakland 4-3 en la Serie Mundial

El grito de guerra fue “Ya gotta believe!” del relevista Tug McGraw. No fue fácil cuando Nueva York estaba en el último lugar tras una derrota el 30 de agosto, pero los Mets terminaron 21-8 el resto del camino para ganar la división por un juego y medio. Tom Seaver (19-10, efectividad de 2.08, 18 juegos completos) seguía en la cima de sus facultades, y Nueva York limitó a los Rojos a ocho carreras en cinco juegos de la serie de la Nacional, serie recordada sobre todo por una pelea que involucró a Bud Harrelson y Pete Rose. Los Mets se pusieron arriba 3-2 en la Serie Mundial y Seaver abrió el Juego 6, pero no pudieron rematar a los Atléticos.

1984 Reales de Kansas City

Récord: 84-78 (primer lugar en el Oeste de la Liga Americana)

Diferencial de carreras: menos-13

Postemporada: Perdieron ante Detroit 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Reales estaban 11 juegos por debajo de .500 a mediados de julio, pero hicieron lo suficiente para ganar el Oeste de la Liga Americana. George Brett bateó para .284 —su peor promedio en un tramo de 14 años de 1975-88— y fue uno de apenas dos All-Stars del equipo. El otro fue Dan Quisenberry, quien logró 44 salvamentos al lanzar 129 1/3 entradas. Terminó segundo en la votación del Cy Young detrás del también relevista Willie Hernández, de los Tigres. Aunque Kansas City se llevó la división casi por inercia en el 84, los Reales mejoraron a 91 victorias al año siguiente y ganaron la Serie Mundial.

1987 Mellizos de Minnesota

Récord: 85-77 (primer lugar en el Oeste de la Liga Americana)

Diferencial de carreras: menos-20

Postemporada: Vencieron 4-1 a Detroit en la serie de campeonato y luego 4-3 a San Luis en la Serie Mundial

Frank Viola fue la estrella de un cuerpo de lanzadores que por lo demás ofrecía poco —salvo por un trío de nombres grandes ya en declive. Bert Blyleven permitió 46 jonrones, Joe Niekro registró una efectividad de 6.26 y Steve Carlton hizo siete aperturas en gran medida desastrosas para este equipo de Minnesota. Los Mellizos bateaban bastante. Kirby Puckett fue tercero en la votación al MVP, mientras que Kent Hrbek, Gary Gaetti y Tom Brunansky superaron cada uno los 30 jonrones. En aquel entonces la ventaja de local no se determinaba por récord, así que Minnesota la tuvo en la serie por el campeonato de la liga pese a terminar 13 juegos detrás de los Tigress, y otra vez en la Serie Mundial después de haber sido 10 juegos peor que los Cardenales. Los Mellizos se fueron 6-0 en el Metrodome en la postemporada.

1995 Rockies de Colorado

Récord: 77-67 (segundo en el Oeste de la Liga Nacional, comodín)

Diferencial de carreras: 2

Postemporada: Perdieron 3-1 ante Atlanta en la Serie Divisional de la Liga Nacional

El primer comodín en la historia de la Liga Nacional fue este equipo de Colorado, en una temporada acortada por el final del paro laboral de 1994-95. La efectividad de 4.97 de los Rockies es la peor de la era de la pelota viva para un equipo de postemporada en una liga sin bateador designado. Colorado compensó eso, no sorprendentemente, al liderar la Liga Nacional en carreras. Dante Bichette encabezó la liga en jonrones y carreras impulsadas y terminó tercero en promedio de bateo.

2005 Padres de San Diego

Récord: 82-80 (primer lugar en el Oeste de la Liga Nacional)

Diferencial de carreras: menos-42

Postemporada: Perdieron 3-0 ante San Luis en la serie divisional

Jake Peavy y un bullpen encabezado por Trevor Hoffman ayudaron a San Diego a llegar a los playoffs, pero este equipo nunca pareció estar a la altura. Los Padres anotaron la cuarta menor cantidad de carreras en todo el béisbol, y sus abridores tuvieron marca de 52-60 con efectividad de 4.49. En la postemporada, San Diego nunca estuvo en ventaja en ningún momento contra los Cardenales de 100 victorias. El Juego 1 quedó 8-0 tras seis entradas, el Juego 2 se puso 6-1 tras siete, y el Juego 3 estuvo 7-0 después de 4 y medio.

2006 Cardenales de San Luis

Récord: 83-78 (primer lugar en el Centro de la Liga Nacional)

Diferencial de carreras: 19

Postemporada: Vencieron 3-1 a San Diego en la ronda divisional, superaron 4-3 a los Mets de Nueva York en la serie de campeoanto y derrotaron 4-1 a Detroit en la Serie Mundial

Los Cardenales ganaron al menos 95 juegos cuatro veces bajo Tony La Russa, pero su mejor éxito de postemporada llegó como comodín en 2011 y con este equipo cinco años antes. San Luis casi desperdició una ventaja de siete juegos en la división en las dos últimas semanas de la temporada regular, pero un roster con Albert Pujols, Scott Rolen, Chris Carpenter y un joven relevista llamado Adam Wainwright siempre tenía la posibilidad de encenderse. El jonrón de Yadier Molina —y el ponche de Wainwright a Carlos Beltrán— le dio a los Cardenales el banderín en una serie épica contra los Mets.

2017 Mellizos de Minnesota

Récord: 85-77 (segundo en el Centro de la Liga Americana, segundo comodín)

Diferencial de carreras: 27

Postemporada: Perdieron ante los Yankees de Nueva York en el juego de comodín

Tras 103 derrotas en 2016, los Mellizos estuvieron en el primer lugar por un tiempo antes de finalmente quedarse con el último boleto de postemporada de la Liga Americana y perder 8-4 ante los Yankees. Byron Buxton jugó 140 partidos, la mayor cantidad de su carrera hasta ese momento, y Brian Dozier conectó 34 jonrones. Para entonces Joe Mauer ya se había mudado a la primera base, pero seguía siendo bastante bueno con el bate, con promedio de .305. Ervin Santana encabezó la rotación en su última buena temporada en las Grandes Ligas. Este equipo ciertamente no fue grandioso, pero fue lo suficientemente bueno en una Liga Americana que produjo apenas cinco equipos por encima de .500.

2023 Marlins de Miami

Récord: 84-78 (tercero en el Este de la Liga Nacional, segundo comodín)

Diferencial de carreras: menos-57

Postemporada: Perdieron 2-0 ante Filadelfia en la serie de comodines de la Liga Nacional

Los Marlins registraron el peor diferencial de carreras hasta la fecha para un equipo de postemporada —los Astros de este año están actualmente en menos-59—, pero Miami tuvo marca de 33-14 en juegos decididos por una carrera. El cuerpo de lanzadores con Sandy Alcántara, Eury Pérez, Jesús Luzardo y Braxton Garrett ayudó a Miami a meterse en los playoffs. De los 12 principales jugadores de los Marlins en apariciones al plato, siete terminaron con victorias sobre reemplazo negativas, según Baseball Reference. La ofensiva fue básicamente el aporte Luis Arráez (campeón de bateo) el bateador designado Jorge Soler y poco más. Miami perdió 93 juegos el año anterior a esta aparición en playoffs y 100 el año siguiente.

2023 Diamondbacks de Arizona

Récord: 84-78 (segundo en el Oeste de la Liga Nacional, tercer comodín)

Diferencial de carreras: menos-15

Postemporada: Vencieron 2-0 a Milwaukee en la serie de comodín de la Liga Nacional, 3-0 a los Dodgers de Los Ángeles en la serie divisional y 4-3 a Filadelfia en la serie de campeonato antes de caer 4-1 ante Texas 4-1 en la Serie Mundial

Basta con entrar y cualquier cosa puede pasar. Estos Diamondbacks fueron uno de los mejores ejemplos de eso. Arizona comenzó agosto con nueve derrotas seguidas para caer por debajo de .500, pero después de hacer lo suficiente para clasificarse, barrió a dos campeones divisionales y luego ganó los dos últimos juegos de la serie de campeonato como visitante para conseguir el segundo banderín en la historia de la franquicia. Arizona tuvo un diferencial de carreras negativo en la temporada regular y también fue superado 30-21 en esa serie contra los Filis. No importó.

2025 Rojos de Cincinnati Récord: 83-79 (tercero en el Centro de la Liga Nacional, tercer comodín)

Diferencial de carreras: 35

Postemporada: Perdieron 2-0 ante los Dodgers en la serie de comodín

Los Rojos uvieron un diferencial de carreras respetable, pero poco poder ofensivo aparte de Elly De La Cruz y el frecuentemente lesionado Hunter Greene. Cincinnati superó a los Mets por un criterio de desempate para quedarse con el último boleto de postemporada de la Liga Nacional, a siete juegos del segundo comodín, y luego se despidió rápido. El mejor mes de los Rojos fue de 15-11 y el peor fue de 12-15. Simplemente evitar cualquier bache prolongado fue suficiente para llegar a los playoffs.

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FUENTE: AP