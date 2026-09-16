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Al menos 67 muertos tras un derrumbe en una mina de oro en una zona remota de Sudán

EL CAIRO, Egipto (AP) — Un derrumbe en una mina de oro causó la muerte de al menos 67 personas en una zona remota de Sudán, informaron el miércoles un grupo médico y sobrevivientes.

La tragedia ocurrió en la mina de oro Al-Zara, en la localidad de Nuhud, en la provincia de West Kodporan. La zona está bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que lleva más de tres años en guerra con el ejército del país.

Los sobrevivientes indicaron que el derrumbe se produjo tarde el martes y que muchas personas seguían desaparecidas en la mina.

El grupo médico señaló que la cifra de fallecidos podría aumentar, ya que las operaciones de búsqueda y rescate seguían en marcha para encontrar a sobrevivientes o a personas atrapadas bajo los escombros.

Al-Amin Suliman, un minero, dijo que había personas atrapadas dentro de la mina, que incluye varios pozos.

Sudán es un importante productor de oro, pero los derrumbes en minas son frecuentes debido a las deficientes medidas de seguridad.

Incidentes similares en los últimos años incluyen un derrumbe en 2023 que mató a 14 mineros y otro en 2021 que cobró 38 vidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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