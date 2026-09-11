A.J. Brown estará fuera al menos 4 semanas por lesión de tobillo, un duro golpe para los Patriots

A.J. Brown, centro, receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, corre con el balón mientas Rodney Thomas II, izquieda, y Nehemiah Pritchett, derecha, de los Seahawks de Seattle, buscan derribarlo durante la primera mitad del partido inaugural de la NFL, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado el estatus de Brown.

Brown se lesionó en la segunda mitad del encuentro inaugural de la campaña, que los Pats perdieron por 13-10 en Seattle el miércoles por la noche.

Otra persona con conocimiento de su lesión dijo a la AP que Brown presenta un esguince en la zona alta del tobillo. La persona, que habló bajo condición de anonimato porque los Patriots no habían anunciado la gravedad de la lesión, señaló que una resonancia magnética confirmó el diagnóstico.

El próximo partido de Nueva Inglaterra es su debut en casa, el 20 de septiembre contra Pittsburgh.

Brown salió del encuentro temprano en el tercer cuarto tras un pase incompleto de Drake Maye. Estaba cayendo al césped mientras intentaba hacer la recepción, y la rodilla del esquinero de los Seahawks, Nehemiah Pritchett, hizo contacto con el tobillo de Brown, empujándolo contra el suelo.

Su ausencia supone un desafío para una ofensiva que contaba con él como la principal opción en el ataque aéreo para Maye después de que el equipo no renovó el contrato de Stefon Diggs tras una productiva temporada 2025. Los Patriots adquirieron al jugador seleccionado tres veces al Pro Bowl mediante un canje en junio.

Brown, de 29 años, fue resistente durante sus cuatro temporadas en Filadelfia, al jugar los 17 partidos de temporada regular en 2022 y 2023. Ese total bajó a 13 durante la campaña 2024 en que los Eagles ganaron el Super Bowl, y luego se colocó en 15 en 2025.

Los Patriots también firmaron a Romeo Doubs en la agencia libre, pero traspasaron a Kayshon Boutte a Houston durante el campamento de entrenamiento. Doubs no tuvo recepciones en las tres veces que lo buscó Maye contra los Seahawks y dejó caer un balón costoso en segunda y 14 durante el cuarto periodo, lo que habría sido un primer down.

Ahora el coordinador ofensivo Josh McDaniels buscará más producción de Doubs, junto con los también receptores Mack Hollins, DeMario Douglas y Kyle Williams.

“Cualquier lesión que tengas en este punto de la temporada la afrontas con una especie de enfoque de todas las manos disponibles. Tenemos muchos jugadores de habilidad, distintos, que pueden hacer muchas cosas diferentes. No hay una sola persona en nuestro roster que pueda reemplazar a alguien como A.J. en medio de un partido o durante un tramo de la temporada. Así que nos uniremos y veremos qué podemos hacer bien, y luego intentaremos poner a los muchachos en posición para que jueguen según sus fortalezas”, dijo McDaniels el viernes, durante una entrevista en la radio WEEI.

El tackle derecho Morgan Moses afirmó que la mentalidad ofensiva no cambia mientras Brown esté fuera.

“No pestañeamos en absoluto. Siempre hemos tenido la mentalidad de que alguien más debe responder. Sabemos que en ese grupo tenemos a algunos tipos duros. No es solo un tipo. Cuando tienes un grupo así, lleno de jugadores que pueden hacer la jugada, nunca estás pensando en uno solo. La oportunidad para que los otros den un paso al frente estaba ahí, e hicieron lo que tenían que hacer. A.J. es un profesional, y hará lo que tenga que hacer para volver”, dijo Moses tras la derrota del miércoles.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi en Tampa, Florida, contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP