Acusan a policía de Pensilvania de homicidio intencional por muerte de estudiante universitario

Glenwood Pysher III observa a las personas que cargan el ataúd de su hijo Glenwood "Bubba" Pysher IV, abatido por la policía, en Pottstown, Pensilvania, el lunes 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Matt Rourke) AP

El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Kevin Steele, indicó que el cabo de la Policía de Upper Pottsgrove, Sean Farrell, de 58 años, está acusado por la muerte de Glenwood Earl Pysher IV, ocurrida el 23 de agosto. El fiscal sostuvo que el agente tenía opciones menos letales y que no necesitaba dispararle a Pysher durante el encuentro.

La Oficina de Detectives del condado de Montgomery investigó el tiroteo y revisó las imágenes de la cámara corporal de Farrell, señaló la oficina del fiscal de distrito en un comunicado de prensa.

“La investigación determinó que el cabo Farrell tenía opciones menos letales en su cinturón de servicio que no utilizó, incluido un táser. En el momento del tiroteo, el agente se encontraba a una distancia segura de Pysher, detrás de un automóvil, y la víctima tenía las manos en alto y no poseía ningún tipo de arma. El señor Pysher no representaba una amenaza. Esto no es un uso legal de fuerza letal, lo que llevó al cargo de homicidio intencional”, manifestó Steele en un comunicado de prensa.

El abogado de la familia de Pysher emitió un comunicado en el que agradeció al fiscal.

“La familia agradece el trabajo de la fiscalía de distrito del condado de Montgomery y espera que se haga justicia por esta conducta horriblemente trágica, evitable e imprudente que le quitó la vida a su hijo”, expresó en un comunicado el abogado de la familia, Ken Fulginiti.

Farrell se entregó el martes a los detectives del condado de Montgomery y estaba a la espera de su lectura de cargos por videoconferencia, informó la fiscalía de distrito. Se preveía que durante dicha audiencia se fijara la fianza y se programara una audiencia preliminar.

Farrell fue el primer agente en llegar al lugar después de que un residente llamara al 911 para reportar que alguien intentaba forzar la puerta trasera de una vivienda. La cámara corporal de Farrell mostró al agente caminando por la entrada con el arma desenfundada, usando su luz para iluminar el camino, según el comunicado.

De pie detrás de un automóvil en la entrada, Farrell vio a Pysher en el patio de la casa, cerca de la puerta trasera. Farrell gritó: “Policía, muéstreme sus manos”. Luego gritó: “Manos arriba, manos arriba ahora, tírese al suelo”.

En el video se ve a Pysher levantar las manos mientras comenzaba a caminar hacia el agente y seguir avanzando en esa dirección mientras el agente gritaba: “Tírese al suelo”, de acuerdo con el comunicado. Farrell volvió a gritar: “Tírese al suelo”, y luego gritó: “Deténgase o yo...”. Pero antes de terminar la frase, Farrell disparó dos veces, impactando a Pysher en dos ocasiones en el pecho, informó la fiscalía de distrito.

Pysher estaba a entre 5 y 6 metros (17 y 20 pies) del agente cuando recibió los disparos, según el comunicado.

La investigación reveló que Pysher había estado en varios bares esa misma noche celebrando el cumpleaños número 21 de un amigo. Un conductor designado llevó al grupo a la casa del cumpleañero alrededor de las 11 de la noche; Pysher se marchó cerca de media hora después para ir caminando —un trayecto de unos 800 metros (media milla)— a la casa de otro amigo y seguir bebiendo, pero terminó en la casa equivocada, según el comunicado.

Según sus propias declaraciones, el padre de Pysher piensa, basándose en lo que le han contado los amigos de su hijo, que este intentó entrar en lo que pensaba que era la casa de su amigo.

“Intentó abrir la puerta y, obviamente, sobresaltó al propietario”, declaró Glen Pysher a The Associated Press la semana pasada. “Por lo que sabemos, gritó: ‘¡Oye! ¡Abre la puerta!’, porque creía que estaba en casa de un amigo”.

Entonces, su hijo se sentó en el porche trasero y contactó a sus amigos, quienes se dieron cuenta de que estaba en el lugar equivocado y salieron a buscarlo, dijo el padre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP