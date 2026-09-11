Accidente de bus turístico deja 5 muertos y 40 heridos en este de Suiza, dice la policía

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Personal de emergencia, en el escenario de un accidente con un autobús cerca de Susch, en el cantón de Grisons, Suiza, el 10 de septiembre de 2026. (Jon Duschletta/Engadiner Post/Keystone via AP) AP

El autobús turístico de Países Bajos volcó el jueves por la tarde entre las localidades de Susch y Zernez, en el cantón alpino de Graubuenden, y los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar.

La policía señaló que tres personas permanecían en estado grave en el hospital.

El bus llevaba a 45 adultos a bordo cuando se salió de la carretera y volcó, añadieron las autoridades.

La fiscalía y la policía investigaban la causa del siniestro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP