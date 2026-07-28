6 refugiados cuentan su historia a 75 años de la convención ONU que ayuda a los que huyen de guerras

Juan Carlos Arce, defensor de los derechos humanos y refugiado de Nicaragua, posa para una foto en Barcelona, España, el viernes 24 de julio de 2026. (AP Foto/Renata Brito) AP

El respeto por ella, sin embargo, se ha visto presionado y algunos países han negado la entrada a solicitantes de asilo. Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha encabezado una política de enviar a solicitantes de asilo a terceros países, trastocando años de política en su país.

Más de 41 millones de refugiados siguen desplazados por la fuerza, de los que casi el 70% está acogido por países de ingresos bajos y medios. Las cifras podrían aumentar: el Comité Internacional de la Cruz Roja contabiliza más de 130 conflictos armados en todo el mundo.

La convención, que agrupa a 150 países, dio pasos clave para definir qué es un refugiado, detallar sus derechos y establecer normas de trato.

“Codificó un principio simple pero poderoso: que las personas obligadas a huir de la persecución, el conflicto o la violencia deben poder encontrar seguridad y protección”, afirmó Elizabeth Tan, directora de protección internacional y soluciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Su principio central es el “non-refoulement” (no devolución), que prohíbe devolver a las personas a un lugar donde enfrentarían persecución, tortura u otros daños graves. Todo se sustenta en la idea de que ninguna sociedad es inmune a la guerra, la persecución o una convulsión repentina.

Esto es lo que seis refugiados cuentan sobre sus experiencias y la importancia de la convención.

Rohinyas que huyen de Myanmar

Sayed Alom, trabajador de ayuda humanitaria y uno de los 700.000 rohinyas que huyeron de Myanmar hacia el vecino Bangladesh en 2017, languidece en campamentos de refugiados allí desde entonces.

Las fuerzas militares de Myanmar “violaron a nuestras madres y hermanas, quemaron nuestras casas, arrojaron a nuestros hijos al río y les prendieron fuego”, recordó en una entrevista en campamentos de refugiados a las afueras de Cox’s Bazar, Bangladesh. “Fuimos perseguidos hasta que ya no pudimos vivir allí”.

Alom, que esperaba regresar pronto a casa, sostiene que la situación de incertidumbre se ha vuelto “imaginablemente peor”, con secuestros para pedir rescate, además de amenazas de la naturaleza, como calor extremo, inundaciones y deslizamientos de tierra que destruyen los campamentos.

Escapar de la represión mortal en Nicaragua

El abogado de derechos humanos Juan Carlos Arce cree que está entre los millones de personas a las que la convención les salvó la vida. Él huyó de Nicaragua a pie en 2018 después de que una sangrienta represión del gobierno contra manifestantes matara a cientos.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, para el que trabajaba Arce, había documentado la violencia y fue designado como “organización terrorista” por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Huyó a Costa Rica, donde se le concedió asilo.

En Costa Rica, defensores de derechos y líderes opositores nicaragüenses fueron atacados e incluso asesinados, por lo que el año pasado se trasladó a Barcelona, España, bajo un programa de reasentamiento organizado por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

“Sentirse seguro, sentirse protegido, es algo que no tiene precio”, manifestó bajo el Arc de Triomf de Barcelona, mientras turistas y residentes pasaban caminando.

Una palestina que vive desde hace décadas en Líbano

Más de siete décadas después de huir de su aldea, Hussniyah Ahmad Ghozlan, de 88 años, aún recuerda el viaje que llevó a su familia al Líbano.

Ghozlan era una niña cuando huyeron durante la guerra de 1948 después de que su aldea — Yajur, al sureste de Haifa, Israel — quedara despoblada.

“Salimos adelante porque trabajamos, criamos a nuestros hijos y construimos nuestras vidas”, comentó en un callejón cerca de su casa en el campamento de Shatila para refugiados palestinos en Beirut.

Cuando se le preguntó si conocía la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, Ghozlan se rio y dijo que no, y explicó que nunca aprendió a leer ni a escribir.

Estados Unidos fue acogedor en el pasado

Hershel Greenblat nació durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, dentro de una cueva en Ucrania mientras su familia judía se escondía de los nazis.

Después de la guerra, su familia se coló en Austria, donde vivieron en campamentos del Ejército de Estados Unidos para personas desplazadas. Tras considerar inicialmente mudarse a Israel, optaron por Estados Unidos después de recibir autorización en 1949 para inmigrar allí.

Recordó cómo su padre lo despertó en medio de la noche cuando el barco de transporte del Ejército se acercaba a la Estatua de la Libertad. Los niños recibieron cajas de bienvenida preparadas por estudiantes estadounidenses de secundaria.

En Atlanta, donde su familia ha vivido durante décadas, Greenblat señaló que hoy los refugiados a menudo reciben una bienvenida diferente. Comentó que antes no estaba familiarizado con la convención, pero sostuvo que los refugiados merecen protecciones y oportunidades de trabajo y educación.

“Los refugiados en los años 50 se esforzaron muchísimo para conseguir lo que querían, lo que necesitaban”, expresó Greenblat, que ahora tiene 85 años.

De refugiado a jugador olímpico de baloncesto

Wenyen Gabriel dijo que sus padres también trabajaron duro. Nació en la capital sudanesa, Jartum, en 1997, después de que sus padres huyeran de la guerra civil en el sur de Sudán. Más tarde se trasladaron a Egipto como refugiados, antes de ser reasentados en Nueva Hampshire.

El pequeño Wenyen tenía 2 años en ese momento. El gran Wenyen — mide 2,08 metros (casi 6 pies y 10 pulgadas) — obtuvo una beca de baloncesto en la Universidad de Kentucky y jugó en la NBA. En 2024 jugó para el joven país de Sudán del Sur en los Juegos Olímpicos de París.

Aunque a veces se sintió “un poco diferente de la gente de la comunidad” en Nueva Hampshire, había otras familias refugiadas alrededor.

“Tuvimos que luchar y averiguar cómo llegar a ser algo dentro de Estados Unidos”, dijo en la sede de la agencia para refugiados ACNUR, para la que se convirtió el lunes en su más reciente embajador de buena voluntad. “No es fácil salir adelante en un país extranjero”.

Nadar hacia el refugio en Alemania

Las nadadoras Yusra y Sarah Mardini huyeron de la Siria devastada por la guerra en 2015, sumándose ese año a la ola de refugiados de su país, en una saga que se ha convertido en una película aclamada.

Primero fueron al Líbano y luego a Turquía, donde pagaron a traficantes para que las llevaran por mar a Grecia, y más tarde saltaron de una embarcación sobrecargada para evitar que se hundiera. Tras una ardua travesía por el sureste de Europa, recibieron refugio en Alemania. Yusra fue nombrada embajadora de buena voluntad de ACNUR en 2017.

Ahora que la guerra de Siria ha terminado, Mardini tiene esperanza: unos 1,3 millones de sirios han regresado. Pero después de semejante calvario, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. “No puedes simplemente chasquear los dedos”, dijo.

“Sí creo que mi país y su gente son muy fuertes y que voy a contribuir de la mejor manera posible”.

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Brito informó desde Barcelona, España. Los periodistas de The Associated Press Ali Sharafeddine en Beirut; y R.J. Rico y Emilie Megnien en Atlanta contribuyeron a este reportaje. Los periodistas freelance Habi Zullah y Ro Yassin Abdumonab contribuyeron desde Cox’s Bazar, Bangladesh.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP