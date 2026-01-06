americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vonn, Shiffrin y Odermatt buscan oro en esquí alpino en Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

El esquí alpino en su forma olímpica se remonta a más de un siglo y el deporte hizo su debut en los Juegos de 1936 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Los eventos han sido modificados a lo largo de los años, pero las competiciones individuales, conocidas por la mayoría de los aficionados, como el descenso y el eslalon, permanecen. Aquí está lo que hay que saber sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia el próximo mes.

Lindsey Vonn, de Estados Unidos, corre a toda velocidad durante una prueba de esquí alpino de la Copa del Mundo femenina de Super-G en Val dIsère, Francia, el domingo 21 de diciembre de 2025. (Foto AP/Pier Marco Tacca)
Lindsey Vonn, de Estados Unidos, corre a toda velocidad durante una prueba de esquí alpino de la Copa del Mundo femenina de Super-G en Val d'Isère, Francia, el domingo 21 de diciembre de 2025. (Foto AP/Pier Marco Tacca) AP
Cómo funciona

Hay cinco eventos diferentes en el esquí alpino en estos Juegos Olímpicos tanto para hombres como para mujeres. Los eventos individuales son: descenso, super-G, eslalon gigante y eslalon. Luego está el evento combinado por equipos, que hará su debut olímpico.

En el descenso y el super-G, también conocidos como los "eventos de velocidad", cada competidor tiene solo un recorrido. El eslalon gigante y el eslalon se disputan en dos carreras, con los 30 mejores finalistas de la primera manga comenzando en orden inverso para la segunda. El combinado por equipos presenta equipos de dos personas con un corredor compitiendo en una carrera de descenso y el otro en una carrera de eslalon, con sus tiempos combinados produciendo los resultados.

A quién observar

Las estadounidenses Mikaela Shiffrin y Lindsey Vonn son dos de las esquiadoras más destacadas de todos los tiempos. Shiffrin sobresale en eslalon y eslalon gigante, mientras que Vonn, de 41 años, se especializa en descenso y super-G. Es posible que puedan formar pareja en el combinado por equipos. El equipo estadounidense también incluye a la campeona mundial de descenso Breezy Johnson y Ryan Cochran-Siegle, medallista de plata defensor en super-G.

Los anfitriones italianos tienen un equipo fuerte con Sofia Goggia y Federica Brignone —si regresa a tiempo de una lesión— y Dominik Paris. El suizo Marco Odermatt es el mejor corredor masculino.

Sedes y fechas

Los eventos masculinos en estos Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en Bormio y los eventos femeninos en Cortina d'Ampezzo. El descenso masculino se disputará el 7 de febrero y el descenso femenino será al día siguiente. El eslalon gigante masculino quedó para el 14 de febrero, el femenino el 15 de febrero; y el eslalon masculino será el 16 de febrero, con el eslalon femenino el 18 de febrero como el último evento alpino.

Momentos memorables

El destacado francés Jean-Claude Killy barrió con el oro en los tres eventos masculinos en nieve local en los Juegos de Grenoble 1968.

Shiffrin se convirtió en la medallista de oro más joven en eslalon con 18 años en los Juegos de Sochi 2014.

El austriaco Hermann Maeir se recuperó de un horrible accidente en descenso en los Juegos de Nagano 1998 para ganar el oro en super-G y eslalon gigante.

Datos curiosos

Alberto Tomba es el esquiador italiano más laureado en la historia olímpica con cinco medallas: tres oros y dos platas, ganadas en Calgary en 1988, Albertville en 1992 y Lillehammer en 1994. Aunque es de la zona de Bolonia, Tomba pasó muchos inviernos entrenando en Cortina antes de convertirse en una estrella.

Deborah Compagnoni, quien nació en Bormio y se crió en Santa Caterina di Valfurva, ganó oros en esquí en tres Juegos Olímpicos consecutivos: 1992, 1994 y 1998.

El combinado es el evento de esquí más antiguo en los Juegos Olímpicos, habiendo sido presentado cuando el deporte hizo su debut en 1936 en Garmisch-Partenkirchen. Pero el formato del evento ha cambiado múltiples veces a lo largo de los años.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Arrestan al influencer cubano Franky Venegas, de Island Boys, tras hallar presuntos restos de fentanilo en su tarjeta bancaria

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter