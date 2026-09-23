Una oposición argentina sin líder lucha por unirse contra la reelección de Milei

La expresidenta Cristina Fernández, que cumple una condena en arresto domiciliario por corrupción, saluda por el balcón de su casa durante una marcha de apoyo en el cuarto aniversario de un intento de asesinarla en Buenos Aires, Argentina, el martes 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Después de aproximadamente una hora, Fernández les da lo que fueron a buscar: sale al balcón del tercer piso —lo más cerca que puede estar de las multitudes de abajo mientras cumple su condena de seis años por corrupción— y saluda con ambas manos.

“No es solo esperanza. Tengo la certeza de que Cristina va a ser liberada y va a volver a ser presidenta”, afirmó Graciela Nadal, de 66 años. Nadal mantiene una vigilia diaria afuera de la casa de Fernández junto con otros integrantes del movimiento Cristina Libre, un grupo casi de culto que exige la liberación de la exmandataria.

Más de un año después de que la Corte Suprema ratificara su condena por defraudar al Estado durante sus dos mandatos como presidenta, de 2007 a 2015, y la inhabilitara de por vida para ejercer cargos públicos, Fernández sigue siendo una de las figuras más divisivas de Argentina y la dirigente viva más influyente del peronismo, el movimiento populista centrado en los derechos laborales que ha dominado la política argentina desde la década de 1940.

Para algunos, es una presa política, castigada por enfrentarse a intereses poderosos. Para otros, personifica la corrupción y la mala gestión económica que han golpeado a Argentina durante décadas.

Pero a poco más de un año de que el presidente libertario Javier Milei busque la reelección, la persistente obsesión del peronismo con la exmandataria de 73 años está pasando factura, socavando su intento de construir una alternativa política justo cuando la frustración con el programa de austeridad de Milei le abre una oportunidad al movimiento.

“La oposición está en un gran lío. Y ahora tiene una gran oportunidad”, señaló Marcelo J. García, director para América de la consultora de riesgos Horizon Engage. “Cómo resuelvan sus problemas de relato y liderazgo será crucial”.

Lo que está en juego va más allá del experimento de libre mercado de Milei. Los esfuerzos de la oposición por reagruparse y responder a Milei, dicen políticos, podrían convertirse en un ejemplo para movimientos progresistas en toda América Latina, golpeados por una seguidilla de derrotas electorales y presionados por el gobierno de Trump.

Desde el arresto domiciliario, Fernández divide al peronismo

En un acto reciente ante la casa de Fernández para conmemorar el aniversario del intento de asesinato en su contra en 2022, Máximo Kirchner, su hijo y legislador peronista, habló largamente sobre el pasado del movimiento, pero no sobre su pasado reciente.

Entre aplausos atronadores, Kirchner elogió los amplios programas de asistencia social de la presidencia de su madre, que terminó hace más de una década. Pero no dijo nada sobre su posterior período como vicepresidenta de Alberto Fernández (2019-2023), cuyo gobierno estuvo marcado por una inflación de tres dígitos que ayudó a catapultar a Milei al poder en 2023 con la promesa de reducir el estado.

“Esos mejores años, esos mejores años que hicieron que miles y miles de familias argentinas vivieran mejor que ahora”, expresó Kirchner sobre el primer período de su madre.

Con recortes presupuestarios drásticos, Milei ha estabilizado la moneda argentina y redujo la inflación anual de casi 300% en 2024 a poco más de 30% este año. Pero muchos argentinos todavía no ven la reactivación económica que prometió que seguiría al dolor: los sueldos rinden menos, los servicios cuestan más y los empleos desaparecen mientras las importaciones baratas golpean a la industria local.

Los peronistas obtuvieron aproximadamente un tercio de los votos en las legislativas de mitad de mandato del año pasado y siguen siendo los rivales más probables de Milei en un balotaje presidencial el año próximo. Incluso desde su balcón de hierro forjado, dicen analistas, Fernández ha frenado a posibles sucesores para impulsar su propio regreso.

Recientemente llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU, impugnando su condena y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por considerar que se trata de persecución política. Pero un fallo favorable de la ONU por sí solo no la devolvería a la boleta, ya que los tribunales argentinos aún tendrían que levantar la prohibición. Sin desanimarse, sus devotos continúan con sus esfuerzos por liberar a su ícono.

“Si la líder del próximo año no es ella, será quien diga ella”, sostuvo Silvia Santacruz, de 52 años, activista de Cristina Libre que describió a Fernández como una reencarnación de Evita Perón, esposa del fundador del peronismo y heroína para sus seguidores.

Esa lealtad complica las ambiciones de peronistas que prometen un nuevo comienzo, entre ellos Axel Kicillof, el gobernador de izquierda de la provincia de Buenos Aires, donde vive más de un tercio de los argentinos. Exministro de Economía de Fernández entre 2013 y 2015, Kicillof era visto como su heredero natural antes de que ambos se distanciaran sobre quién debía conducir el movimiento.

“Históricamente el peronismo funciona muy articulado alrededor de un liderazgo fuerte con esta estructura de liderazgos seriales”, explicó María Esperanza Casullo, politóloga argentina. Ahora, sin embargo, “Cristina Fernández de Kirchner no es más la líder indiscutida, pero sí tiene hasta ahora la capacidad de bloquear la concentración de un nuevo liderazgo”.

Eso deja a Kicillof en un limbo.

“Cristina no puede competir, entonces no se puede dirimir democráticamente nuestro problema de liderazgo”, manifestó Juan Grabois, legislador opositor que intenta recomponer la grieta entre Kicillof y Fernández de cara a la elección de octubre de 2027. Por eso, señaló, aspira a “buscar la reconciliación de ellos. Porque Cristina sigue siendo en el peronismo la persona que tiene más aceptación”.

El dolor económico con Milei le da un salvavidas al peronismo

Lo que hoy une a los peronistas es su determinación de derrotar a Milei.

Kicillof y otros han aprovechado las penurias económicas generalizadas bajo Milei para reavivar el apoyo a los pilares tradicionales del movimiento: educación gratuita, salud pública y derechos de los trabajadores.

“Milei no está ordenando la Argentina, la está desintegrando”, dijo Kicillof ante decenas de miles de simpatizantes el sábado en la ciudad industrial de Avellaneda. La multitud rugió en señal de acuerdo.

Reconoció que ampliar el atractivo del peronismo requeriría más que desmantelar la agenda de Milei, al afirmar: “Es necesario construir ahora, además de la oposición, una opción nacional (…) Tenemos que convocar a muchos argentinos, a sectores políticos y sociales que quizás nunca militaron con nosotros”.

Pero no mencionó los riesgos del populismo que dispara el gasto, lo que plantea dudas sobre cómo un movimiento tan recientemente asociado con una inflación descontrolada podría conquistar a los moderados y tranquilizar a los mercados. Tras la victoria peronista del año pasado en las elecciones provinciales de Buenos Aires, los inversores se desprendieron masivamente de bonos argentinos, lo que desencadenó una crisis cambiaria que llevó al gobierno de Trump a apuntalar a Milei con un rescate de 20.000 millones de dólares.

“Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”, dijo Milei a comienzos de este mes.

Pese a los cánticos de “Axel presidente” durante el acto, Kicillof eludió después las preguntas sobre sus propias ambiciones.

“Este es un año de construcción, no de candidaturas”, le dijo a The Associated Press.

Ese trabajo lo está llevando más allá de Argentina. Está previsto que se reúna con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, más tarde el miércoles, cuya campaña electrizó a los progresistas de Estados Unidos.

“La verdad que vamos a Nueva York también a escuchar, porque creemos que lo que está pasando con los líderes de ultraderecha preocupa en todo el planeta”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP