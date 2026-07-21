americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un hombre apuñala a dos turistas cerca de la Acrópolis en Atenas, Grecia

ATENAS (AP) — Un hombre apuñaló e hirió a dos turistas cerca de la antigua Acrópolis de Atenas, la mayor atracción turística de Grecia, informó la policía el martes por la mañana.

ARCHIVO - Los rayos de sol pasan entre las nubes sobre el antiguo templo del Partenón mientras los turistas pasan por la Acrópolis durante un día caluroso en Atenas, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Petros Giannakouris, Archivo)
ARCHIVO - Los rayos de sol pasan entre las nubes sobre el antiguo templo del Partenón mientras los turistas pasan por la Acrópolis durante un día caluroso en Atenas, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Petros Giannakouris, Archivo) AP

El agresor atacó con un cuchillo a un hombre y a una mujer, ambos grecoestadounidenses, cerca de la entrada del Museo de la Acrópolis, situado al pie de la colina de la Acrópolis. La mujer sufrió heridas leves en una pierna, mientras que el hombre resultó herido de mayor gravedad, con lesiones en un brazo, según la policía.

Las autoridades indicaron que el atacante fue detenido, mientras que las dos víctimas fueron trasladadas al hospital en ambulancia. La identidad del agresor no estaba clara de inmediato, pero la policía señaló que parecía sufrir problemas psicológicos.

Este tipo de ataques son poco frecuentes en Grecia.

La colina de la Acrópolis, en Atenas, alberga el templo del Partenón, de casi 2.500 años de antigüedad, así como otros monumentos, y atrae a millones de turistas. El año pasado, unas 4,6 millones de personas visitaron el sitio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de preparar un ataque militar contra Cuba
ÚLTIMA HORA

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de preparar un ataque militar contra Cuba

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

Meliá cerraría todas sus operaciones en Cuba a finales de julio y dejaría sin empleo a más de mil trabajadores
ULTIMA HORA

Meliá cerraría todas sus operaciones en Cuba a finales de julio y dejaría sin empleo a más de mil trabajadores

Díaz-Canel insiste en que Cuba no quiere una guerra y defiende mantener abierto el diálogo político con EEUU

Díaz-Canel insiste en que Cuba no quiere una guerra y defiende mantener abierto el diálogo político con EEUU

DEMOLEDOR INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO: expone seis décadas de espionaje y subversión del régimen cubano

DEMOLEDOR INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO: expone seis décadas de espionaje y subversión del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter