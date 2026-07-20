Un escarabajo japonés avanza por los viñedos y huertos del norte de Italia y frustra a agricultores

Escarabajos japoneses (Popillia japonica) se ven en una hoja de vid en Pont Saint Martin, en la región de Valle d'Aosta, Italia, el jueves 9 de julio de 2026. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

El Popillia japonica, o escarabajo japonés, es una plaga conocida en Estados Unidos, adonde llegó hace más de un siglo.

Pero es un recién llegado relativo al continente europeo: se detectó por primera vez cerca del aeropuerto de Malpensa, en Milán, en 2014. En Italia, ya ha invadido las regiones nororientales de Lombardía, Piamonte y Valle d’Aosta, donde apareció el año pasado en viñedos en terrazas situados sobre la localidad de Donnas.

“Estamos viendo cómo el popillia avanza de manera constante de terraza en terraza a través de nuestros viñedos históricos", dijo Luciano Zoppo Ronzero, que produce uvas de variedad nebbiolo en las vides en terrazas. "Ahora estamos más o menos en la décima terraza y ya podemos ver los ataques del popillia. Esto significa que están consumiendo y subiendo gradualmente por la montaña”.

Sin depredadores naturales y con un apetito que abarca más de 300 plantas y árboles, el escarabajo japonés ha sido incluido en la lista de plagas prioritarias de la Unión Europea, lo que implica que deben realizarse esfuerzos para contener y erradicar los brotes.

El escarabajo ya está afianzado en Italia, Suiza y Alemania, donde el foco está en gestionar y contener su expansión, mientras que los niveles de población en Francia y España todavía permiten albergar esperanzas de erradicación, señaló Daniela Lupi, entomóloga de la Universidad de Milán.

El escarabajo japonés es voraz y se desplaza en masa mientras se alimenta. Los escarabajos adultos también se “cuelan” en trenes, autos y aviones. Tras pasar los meses de verano dándose un festín, los escarabajos se aparean y sus larvas se alimentan de pastos hasta alcanzar la madurez, y reinician el ciclo.

El grupo sectorial agrícola Coldiretti sostiene que la plaga representa una gran amenaza para la agricultura a medida que avanza por el valle del río Po, el granero de Italia. Pero hasta ahora ha sido difícil cuantificar los daños porque, a menudo, el patrón del escarabajo —que devora la pulpa de las hojas— debilita la planta y reduce la producción sin necesariamente matar a las plantas sanas.

“En algunas zonas, el escarabajo ha destruido la cosecha”, comentó Lorenzo Bazzana, responsable de asuntos económicos de Coldiretti. Las larvas, conocidas como gusanos blancos, también se alimentan de las raíces del césped, dañando jardines, campos de golf y canchas deportivas.

Zoppo Ronzero está preocupado tanto por sus históricos viñedos en terrazas —excavadas en la ladera y estabilizadas por muros centenarios de piedra— como por su producción. Al defoliar las vides, los escarabajos exponen los racimos al sol y reducen de forma drástica la capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis.

“Lo que me asusta es el hecho de que al final las uvas no maduran. Si las uvas no maduran, significa que no nos llevamos a casa una cosecha espléndida, como esperábamos, sino algo inutilizable, explicó Ronzero”.

La mejor esperanza para erradicar las plagas es atacar a las larvas, según Bazzana. Los escarabajos fueron detectados recientemente cerca del aeropuerto Valerio Catullo, en Verona, y los expertos están experimentando con la introducción de un parásito microscópico en el área circundante para atacar a los gusanos blancos.

También se utilizan ampliamente trampas con feromonas, mientras que los productores de vino en Donnas están recurriendo a tratamientos con pesticidas, aunque su eficacia dura poco y el trabajo es intensivo en el terreno empinado.

“Si no lo contrarrestamos, la población seguirá aumentando y entonces habrá daños fuertes en las plantas frutales, en los pastos, en las plantas ornamentales", advirtió Lupi, la entómologa. "No hay problemas para la población humana, porque no son tan peligrosos, pero la producción baja de verdad, de verdad”.

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La periodista de The Associated Press Colleen Barry en Milán contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP