Trump sostendrá primera reunión de su Junta de Paz

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre su propuesta Junta de Paz, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el 22 de enero del 2026. (AP foto/Markus Schreiber) AP

La reunión, propuesta para el 19 de febrero, incluiría tanto a líderes mundiales que aceptaron la invitación de Trump en enero para unirse a la junta, como a miembros de un comité ejecutivo para Gaza que supervisará los detalles de la gobernanza, seguridad y reconstrucción del territorio, dijeron el sábado dos funcionarios de la administración Trump.

De momento no está claro cuántos líderes aceptarán la invitación del presidente republicano, según los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque la reunión aún no ha sido anunciada formalmente y los detalles de su agenda aún se están determinando.

Una de las fuentes indicó que la administración espera una participación "robusta".

Una copia de la invitación que fue enviada el viernes por la noche a los invitados y obtenida por The Associated Press, dice que la reunión se llevará a cabo en el Instituto de Paz de Estados Unidos, ahora conocido como el Instituto de Paz Donald J. Trump de Estados Unidos, pendiente de una batalla legal en curso con la antigua dirección del grupo de expertos. La administración se apoderó de la instalación el año pasado y despidió a casi todo el personal del instituto.

La nueva junta de Trump fue vista inicialmente como un mecanismo enfocado en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Pero tiene ambición de un mandato más amplio para resolver crisis globales y parece ser un esfuerzo por eludir a las Naciones Unidas mientras Trump busca trastocar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Muchos de los principales aliados de Estados Unidos en Europa y otros lugares han declinado unirse a lo que sospechan podría ser un intento de rivalizar con el Consejo de Seguridad.

