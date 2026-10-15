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Trump, tras controversia, anuncia que fusilamiento de tirador de Fort Hood no será transmitido

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el jueves que el Pentágono ya no transmitirá en directo el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el autor del tiroteo en Fort Hood, después de que el anuncio enfrentara críticas bipartidistas y de que el vicepresidente JD Vance dijera que no la vería.

Nidal Hasan, ex psiquiatra del ejército y el tirador de la matanza en Fort Hood. Foto sin fecha, entregada por la policía del condado Bell. (Policía del condado Bell via AP)
Nidal Hasan, ex psiquiatra del ejército y el tirador de la matanza en Fort Hood. Foto sin fecha, entregada por la policía del condado Bell. (Policía del condado Bell via AP) AP

Trump escribió en redes sociales que difundir públicamente la ejecución “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo presenciara cómo Estados Unidos trata a terroristas y ESCORIA como Hasan”.

Pero, continuó, “cualquier persona muy buena y bien intencionada preferiría no verlo morir, mediante transmisión en directo o a través de cualquier otro dispositivo visual”.

El Pentágono ha indicado que la ejecución de Hasan será el 3 de diciembre. Trump señaló que la ejecución puede ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, “si así lo desean”.

El anuncio a principios de este mes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que la ejecución de Hasan sería pública —y la posterior confirmación del Pentágono de que se transmitiría en directo— provocó una fuerte reacción tanto de republicanos como de demócratas. Muchos señalaron que las imágenes podrían utilizarse para alimentar la radicalización.

Al preguntársele a Vance a principios de este mes cómo encajaba una ejecución pública con su fe cristiana, respondió: “No sé si eso realmente vaya a ocurrir”.

Vance añadió: “Así que, sea cual sea la controversia sobre el método de la ejecución, espero que la gente no olvide que este es un tipo que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes”.

Pero continuó: “Ahora bien, dicho eso... si al final se transmite en directo, yo no la voy a ver”.

Hasan, un psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, entró en un edificio médico el 5 de noviembre de 2009, donde los soldados esperaban en largas filas para recibir inmunizaciones y la autorización médica para el despliegue. Gritó “Alá akbar” —árabe para “¡Dios es grande!”— y abrió fuego con una pistola con mira láser. También disparó por la espalda a soldados que huían hacia el estacionamiento.

Hasan sostuvo que fue un intento de impedir que fueran a Afganistán y mataran a sus compañeros musulmanes. Un juez militar le prohibió presentar eso como defensa durante su juicio de 2013. Hasan quedó paralizado de la cintura para abajo después de recibir un disparo por la espalda por parte de las fuerzas del orden, y ahora usa una silla de ruedas.

Hasan podría solicitar un aplazamiento prolongado de su ejecución, aunque, dado su comportamiento durante el juicio, quizá no quiera hacerlo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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