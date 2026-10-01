Tras vapulear a Boston sin Judge, Yankees se enfocan en los porfiados Rays en serie divisional

Los Yankees de Nueva York celebran tras vencer a los Medias Rojas de Boston en la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Impulsados por un dominante pitcheo encabezado por Cam Schlitter y Max Fried, los bateadores de los Yankees hicieron lo justo ante los abridores de los Medias Rojas y castigaron al bullpen de Boston al barrer a su rival en la serie de comodines.

“Vamos a seguir apoyándonos en un pitcheo abridor increíble, como lo hemos hecho todo el año. Especialmente en la postemporada, eso es lo que necesitas”, dijo Ben Rice tras la victoria del miércoles por la noche por 9-2.

Schlittler y Fried se combinaron para marca de 2-0 con efectividad de 0.73 contra los Medias Rojas, con 16 ponches y dos bases por bolas en 12 innings y un tercio.

El mánager de los Yankees Aaron Boone deberá decidir si abrir contra los Rays con Gerrit Cole, quien estaba programado para abrir el tercer juego contra Boston, o con Carlos Rodón.

“Obviamente, Gerrit está alineado para eso. Carlos también está muy en la pelea para eso", indicó Boone. "Tenemos muchísima confianza en ambos. Creo que los dos están lanzando muy bien”.

Boone dijo que era posible que Schlittler, Fried, Cole y Rodón abran todos contra los Rays. Los abridores de Nueva York lideraron las Grandes Ligas con una efectividad de 3.30.

“Esa ha sido nuestra mayor fortaleza durante todo el año. Nos sostuvo. Nos sacó adelante en momentos difíciles. Y siento que todos están en un buen momento ahora mismo”, añadió.

La serie al mejor de cinco de Nueva York contra los Rays tiene un día libre adicional entre los Juegos 1 y 2, lo que permite que Schlittler abra el segundo juego y regrese con descanso normal para un Juego 5.

Sigue sin estar claro si Judge regresará a la alineación.

Fuera desde el 16 de septiembre por una distensión en la pantorrilla derecha, Judge ha reanudado los swings.

“Falta bastante tiempo para el sábado, pero estoy haciendo todo lo que puedo, mañana y noche, durante el juego, todo, para prepararme y estar listo. Quiero estar ahí. Así que veremos qué pasa”, dijo Judge.

Tampa Bay dominó 7-6 la serie de la temporada camino a un récord de 98-64, el mejor de la Liga Americana. Los Rays fueron sextos en las Grandes Ligas con un porcentaje de embasado de .326 y empataron en el segundo lugar con 164 bases robadas.

Los bateadores de los Rays se poncharon la menor cantidad de veces en las Grandes Ligas, con 1.145, un promedio de aproximadamente de dos por juego menos que los Yankees.

Como ganaron el Este de la Liga Americana y tuvieron pase directo, los Rays entrarán a la serie con cinco días de descanso, algo que algunos en el béisbol están convencidos puede tener un efecto adverso en cuanto a frenar el impulso de un equipo.

“La alternativa es jugar tres partidos de ganar o morir, o dos de tres. Me quedo con donde estamos”, dijo el mánager de los Rays Kevin Cash.

Los lanzadores zurdos de los Rays limitaron a los bateadores zurdos a un promedio de .205 durante la temporada regular. Los bateadores zurdos de los Yankees batearon .500 (11 de 22) contra los zurdos de Boston.

“Se enfrentaron durante meses a tantos tipos en los que nosotros éramos muy zurdos, que en la quinta entrada todos los días era un zurdo y luego otro, porque así es como nos atacan", comentó el piloto de los Yankees Aaron Boone. "Así que me gusta pensar que parte de esa familiaridad, los turnos y todo eso nos preparó bien”.

Nueva York fue segundo en las mayores con 223 jonrones, tres menos que Houston. Lo que a menudo era una alineación de bateo de jonrón o nada se diversificó en la Serie de Comodines.

Rice, Spencer Jones, George Lombard Jr., Anthony Volpe y Austin Wells, todos formados en la organización, se combinaron para impulsar 11 carreras.

“Los jóvenes han hecho un trabajo tremendo. Ha sido divertido verlo. Es divertido verlos crecer y han sido una parte enorme de nuestro éxito”, destacó el jardinero Cody Bellinger.

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FUENTE: AP