Tottenham ficha a Savinho de Man City y eleva gasto veraniego a más de 400 millones de dólares

En esta ventana de transferencias, los Spurs ya habían incorporado al mediocampista italiano Sandro Tonali de Newcastle por una cifra récord del club, según se informó, de 100 millones de libras (133 millones de dólares), días después de comprar a Mateus Fernandes, otro volante de West Ham por 85 millones de libras (entonces 113 millones de dólares).

La renovación veraniega bajo Roberto De Zerbi —que afronta su primera temporada completa al mando de Tottenham— incluye ahora a Savinho, de 22 años, quien llegó al City en 2024 por 40 millones de euros (43,6 millones de dólares) del club hermano Troyes, pero no ha estado a la altura de las expectativas.

Marcó dos goles en 53 apariciones en la Liga Premier y no integró la convocatoria de Brasil para el Mundial de este año.

“Ha tardado un poco, pero estoy muy feliz de estar aquí", dijo Savinho en un comunicado de Tottenham al referirse a una saga de traspaso que se prolongó durante la mayor parte de este verano.

“Es una oportunidad maravillosa en un club brillante con uno de los mejores entrenadores del mundo. En cuanto hablé con el entrenador, supe que tenía que venir. Me dijo que quiere ayudarme a alcanzar el nivel más alto, y creo que podemos lograrlo juntos, como equipo”, añadió.

De Zerbi elogió la “energía, imaginación y calidad” de Savinho, y afirmó que “tiene el coraje de encarar a los defensores y la capacidad de cambiar un partido con su creatividad”.

Tottenham comenzó la temporada de la Premier presentando un once inicial muy renovado, con Tonali y otros recién llegados como Jan Paul van Hecke, Marco Senesi y Andy Robertson, en una derrota 3-0 en Brentford.

Los Spurs compiten con Chelsea por ser los mayores gastadores del fútbol europeo en esta ventana de transferencias.

Otra gran venta del Man City

El técnico del City Enzo Maresca, contratado recientemente, comentó la semana pasada que Savinho le había dicho “desde el primer día” que quería marcharse.

Se trata de una venta récord del club por parte del City, que también permitió que Rodri Hernández, el capitán de la selección de España que conquistó el reciente Mundial, se incorporara al Barcelona en un acuerdo valorado en 76,5 millones de euros (88,5 millones de dólares), vendió al mediocampista Tijjani Reijnders, al portero James Trafford y al defensor Nathan Ake, y dejó libres a los referentes John Stones y Bernardo Silva en esta pretemporada.

La única incorporación de jerarquía para el campo ha sido el mediocampista inglés Elliot Anderson, por una cifra récord del club, según se informó, de 116 millones de libras (155 millones de dólares).

La ventana de transferencias se cierra el próximo martes y es probable que el City concrete varias incorporaciones antes de entonces, incluida potencialmente la del mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi.

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FUENTE: AP