Tormentas traen fuertes vientos y posibles tornados a Oklahoma

PURCELL, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Tormentas severas se desplazaron por Oklahoma con vientos fuertes y dos posibles tornados al amanecer del jueves, dañando edificios y derribando líneas eléctricas y árboles, informaron las autoridades.

Los daños en dos áreas fuera de Oklahoma City al parecer fueron causados por tornados, y los equipos estaban evaluando la situación, expresó Kaitlin Schueth, meteoróloga principal del Servicio Meteorológico Nacional en Norman. No hubo informes inmediatos de lesiones graves o muertes.

En Purcell, a unos 65 kilómetros (unas 40 millas) al sur de Oklahoma City, la mayor parte de la ciudad de aproximadamente 7.000 habitantes se quedó sin electricidad después de un posible tornado allí, comentó Bobby Elmore, jefe de policía y gerente municipal interino. Dijo que algunos graneros de metal resultaron dañados, al igual que los techos de algunas casas.

"En este momento, nuestra prioridad es simplemente restaurar la electricidad y luego lidiar con los escombros. Hubo un poco de escombros, no es demasiado grave", dijo Elmore.

En el condado de McClain, donde se encuentra Purcell, alrededor de ocho o nueve edificios auxiliares resultaron dañados, al igual que árboles y líneas eléctricas, indicó Ron Johnson, director de manejo de emergencias del condado.

Las autoridades también informaron que un semirremolque que viajaba por la Interestatal 35 cerca de Purcell fue volcado por la tormenta.

Schueth señaló que los equipos estaban investigando si un tornado también causó los daños en Shawnee, una ciudad de aproximadamente 32.000 habitantes ubicada a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) al sureste de Oklahoma City. Dijo que había informes de esa área sobre edificios auxiliares dañados y un hotel con algunos daños en el techo.

Las tormentas trajeron ráfagas de viento de hasta 105 km/h (65 mph) al área de Oklahoma City, afirmó Schueth.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

