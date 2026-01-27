americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Super Bowl 2026: hora, canal, show de medio tiempo y cómo ver a los Patriots y Seahawks

Si el enfrentamiento del Super Bowl 60 entre los Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle le resulta familiar a alguien, es completamente comprensible.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye celebra con el trofeo de campeón de la AFC al vencer a los Broncos de Denver el domingo 25 de enero del 2026. (AP Foto/John Locher)
El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye celebra con el trofeo de campeón de la AFC al vencer a los Broncos de Denver el domingo 25 de enero del 2026. (AP Foto/John Locher) AP

Se trata de una revancha de uno de los Super Bowls más memorables de la historia reciente: en 2015, los Patriots aseguraron una victoria de 28-24 sobre los Seahawks después de que Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la yarda uno en el último minuto.

Muchos fanáticos de Seattle todavía no se resignan a que Marshawn Lynch no recibiera el balón para hacer un acarreo en esa jugada.

El enfrentamiento de este año entre los Patriots y los Seahawks presenta un nuevo elenco en ambos lados.

Nueva Inglaterra busca establecer un nuevo récord con su séptima victoria en el Super Bowl, liderado por el joven quarterback Drake Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensa sofocante.

Los Seahawks tienen al veterano Sam Darnold como mariscal de campo, al entrenador Mike Macdonald en la línea lateral y cuentan con una de las mejores defensas de la liga. Seattle está tratando de ganar su segundo Trofeo Lombardi.

Aquí hay algo más que hay que saber sobre el Super Bowl:

¿Cómo se puede ver el Super Bowl?

El encuentro se transmitirá por NBC y Telemundo en los Estados Unidos. Mike Tirico será el narrador, con Cris Collinsworth como analista. Melissa Stark, Kaylee Hartung y el analista de reglas Terry McAulay también forman parte del equipo de transmisión.

¿A qué hora es el Super Bowl?

Comenzará aproximadamente a las 6:30 de la tarde ET (2330 GMT) el domingo 8 de febrero.

¿Quién es el favorito?

Los Seahawks son favoritos por 4,5 puntos, según BetMGM Sportsbook.

¿Cuáles son las opciones de streaming?

Algunas de las opciones de streaming incluyen Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, NFL+ y DirecTV.

¿Cuáles son las noticias recientes del Super Bowl?

El Super Bowl 60 está listo y será una revancha de hace 11 años: Patriots vs. Seahawks

La última carrera de los Patriots en el Super Bowl puede culminar una remontada improbable

Broncos de Denver lamentan errores en campeonato de AFC que les costaron el Super Bowl

Sam Darnold está a una victoria de ganar un Super Bowl que otros QBs del draft 2018 no han logrado

Conciertos, fiestas y celebridades marcan la semana previa al Super Bowl

¿Quién actuará durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

Bad Bunny llevará su estilo de rap latino y reggaetón al escenario más grande de la NFL: el ganador del Grammy encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music en el norte de California.

¿Quién cantará el himno nacional en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará "America the Beautiful" y Coco Jones cantará "Lift Every Voice and Sing."

___

El escritor de entretenimiento de AP Jonathan Landrum Jr. contribuyó a esta historia.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

El Chulo rompe el silencio desde Alligator Alcatraz: Es lo peor que he pasado en mi vida

El Chulo rompe el silencio desde "Alligator Alcatraz": "Es lo peor que he pasado en mi vida"

José Martí no conoció la luz eléctrica: Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

"José Martí no conoció la luz eléctrica": Arleen Rodríguez intenta justificar los apagones y le llueven las críticas

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter