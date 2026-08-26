Sismo sacude varias ciudades de Colombia dos semanas después de devastador terremoto

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 11.45 local (16.45 GMT) y tuvo epicentro en el municipio de Jordán, en el departamento de Santander, a una profundidad de 159 kilómetros.

Las autoridades no reportaron víctimas y la presidencia informó que mantenía comunicación con los organismos de gestión de riesgos para verificar posibles afectaciones.

En Bucaramanga, capital de Santander, varios edificios evacuaron como medida preventiva luego de que sonaran las alarmas, según publicaron en las redes sociales habitantes de esa ciudad.

Colombia aún se recupera del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, el mayor registrado en lo que va del siglo, que cobró la vida de más de 330 personas y afectó la infraestructura en 16 departamentos.

FUENTE: AP

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