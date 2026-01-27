americateve

Siete aficionados del club griego PAOK mueren en accidente en Rumania camino a partido en Francia

ATENAS (AP) — Siete aficionados del club de fútbol griego PAOK murieron en un accidente de minibús en Rumania mientras viajaban a un partido de la Liga Europa en Lyon, confirmó el gobierno de Grecia el martes.

Hinchas de PAOK despliegan banderas del equipo durante el partido contra Real Betis en la Liga Europa, el jueves 22 de enero de 2026. (AP Foto/Giannis Papanikos)
“Profundamente consternado, fui informado del trágico accidente en Rumania que costó la vida a siete jóvenes compatriotas", dijo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. “El gobierno griego y nuestra embajada están en estrecha coordinación con las autoridades locales, brindando todo tipo de apoyo posible”.

"En estos momentos difíciles, junto con todos los griegos, extiendo mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad de PAOK", añadió Mitsotakis. "Todos compartimos la esperanza de que los heridos se recuperen rápidamente. Nuestros pensamientos están con ellos."

PAOK estaba en comunicación directa con el gobierno, coordinando el apoyo para las familias y los aficionados heridos, y enviando representantes del club a Rumania.

El presidente de PAOK, Ivan Savvidis, lo calificó como "una tragedia indescriptible", añadiendo que “estoy devastado por la injusta pérdida de jóvenes, aficionados de nuestro querido equipo, que viajaron para apoyar a nuestro PAOK”.

"Lloro con las familias y millones de nuestros compatriotas", expresó Savvidis.

Además, las asociaciones de seguidores de clubes rivales como Olympiakos, Panathinaikos, Aris y otros emitieron mensajes de unidad y condolencias.

El partido en Francia está programado para el jueves.

En un comunicado, Lyon expresó sus "sinceras condolencias" a PAOK y dijo que se realizaría un homenaje durante el partido del jueves en el Groupama Stadium.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

