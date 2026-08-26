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Serena y Venus Williams jugarán dobles juntas en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Serena y Venus Williams vuelven a unir fuerzas en el Abierto de Estados Unidos.

Serena Williams (izquierda) y Venus Williams saludan al público tras el partido de dobles contra Marta Kostyuk y Peyton Stearns en el Abierto de Cincinnati, el lunes 17 de agosto de 2026, en Mason, Ohio. (AP Foto/Kareem Elgazzar)
Serena Williams (izquierda) y Venus Williams saludan al público tras el partido de dobles contra Marta Kostyuk y Peyton Stearns en el Abierto de Cincinnati, el lunes 17 de agosto de 2026, en Mason, Ohio. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

Las hermanas jugarán dobles en el torneo después de recibir el miércoles una invitación (wild card) para el torneo que ganaron dos veces.

Serena Williams regresó al tenis este verano tras una ausencia de cuatro años, y las hermanas estaban listas para jugar en Wimbledon antes de que Serena tuviera que retirarse tras lesionarse la rodilla en su derrota en individuales. Jugaron en el Abierto de Cincinnati y perdieron en la primera ronda.

Las hermanas Williams ganaron los títulos de dobles del Abierto de Estados Unidos en 1999 y 2009, y tienen marca de 27-7 en sus nueve participaciones.

Serena, de 44 años, jugó dobles mixtos con Carlos Alcaraz el martes. Ganaron un partido antes de perder en los cuartos de final. Venus, de 46 años, está inscrita en el cuadro de individuales femenino.

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FUENTE: AP

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