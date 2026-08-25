Serena Williams vuelve al US Open para jugar dobles mixtos con Carlos Alcaraz

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Novak Djokovic y Aryna Sabalenka previo a su partido de dobles mixtos en el US Open, el martes 25 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

En la primera ronda el martes, Williams y Alcaraz enfrentaban a Erin Routliffe, una de las actuales campeonas de dobles femeninos, y a Lloyd Glasspool. Son una de las parejas repletas de estrellas en el segundo año del renovado evento de dobles mixtos, en el que Aryna Sabalenka y Novak Djokovic también participan juntos.

Williams, que volvió al tenis a principios de este año a los 44 años, no tiene previsto jugar sencillos en el US Open. No obstante, ella y Alcaraz tienen la oportunidad de sumar otro título en Flushing Meadows a sus respectivos historiales.

Williams tiene 10 campeonatos del Abierto de Estados Unidos: seis en individuales femeninos, dos en dobles femeninos con su hermana Venus y uno en dobles mixtos, con Max Mirnyi en 1998. Alcaraz ha ganado dos veces el torneo de individuales masculinos, incluida la edición de hace cuatro años, cuando Serena se alejó inicialmente del deporte.

Tras la primera ronda y los cuartos de final el martes, las semifinales y la final de dobles mixtos se disputan la noche del miércoles, y los ganadores recibirán un premio de 1 millón de dólares.

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FUENTE: AP