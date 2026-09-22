Rockies alcanzan un ignominioso récord con su cuarta temporada consecutiva de al menos 100 derrotas

El abridor de los Rockies de Colorado Kyle Freeland saluda a la afición al dirigirse al dugout tras su salida en la cuarta entrada ante los Diamondbacks de Arizona el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Fue uno de las pocas ovaciones que recibirían los Rockies en una noche en la que alcanzaron una marca histórica ignominiosa.

Con tres hits del exAll-Star de los Rockies Nolan Arenado y siete entradas de pelota de dos hits de Michael Soroka, los Diamondbacks vencieron 7-2 a los Rockies con lo que Colorado firmó su cuarta temporada consecutiva con al menos 100 derrotas, ante 19.324 personas (junto con un estimado de 800 perros en una de las noches de “Bark at the Park” de los Rockies).

Los Rockies se convirtieron en apenas el quinto club en la historia de las Grandes Ligas en perder al menos 100 juegos en cuatro temporadas consecutivas, y el primero en hacerlo desde los Mets de Nueva York en su temporada de expansión, de 1962 a 1965.

“Las lecciones más duras se aprenden en las dificultades de la vida”, manifestó Warren Schaeffer, en su primera temporada como mánager de tiempo completo de Colorado. “Esto no es fácil. El año pasado, hablamos de ello al final: de cómo queremos sentir esto y no volver a sentirlo nunca más, y recordarlo y aferrarnos a ello. Los muchachos lo han hecho. Simplemente hemos vuelto a perder 100. Hay un montón de lecciones que aprender de esto. Si no aprendemos estas lecciones de estos juegos este año, no vamos a mejorar”.

Es un nuevo punto bajo para una franquicia que solo ha llegado a los playoffs dos veces desde 2010 y que no gana una serie de postemporada desde una memorable marcha a la Serie Mundial en 2007. Desde el inicio de la temporada 2023, los Rockies tienen el peor registro de las Grandes Ligas con 220-423, 23 juegos peor que el siguiente equipo más cercano (los Medias Blancas de Chicago).

“Con el grupo joven que tienen, a veces esto simplemente es parte de ello”, aseguró Arenado. “Vas a pasar por momentos difíciles. Pero creo que, por su ofensiva y algunos de sus relevistas, tienen brazos de verdad y tienen bateadores realmente buenos. A medida que sigan creciendo, creo que eso va a cambiar”.

Durante gran parte de la temporada, parecía que Colorado evitaría las 100 derrotas. Los Rockies vencieron a los Gigantes de San Francisco 13-7 el 16 de agosto para su cuarta victoria en cinco juegos, mejorando a 50-74. Desde entonces, Colorado ha tenido marca de 7-26, incluido 2-13 en sus últimos 15 juegos.

Algunas de sus dificultades siguen siendo conocidas.

Como ha ocurrido durante gran parte de su historia, una organización obligada a jugar béisbol a una milla sobre el nivel del mar ha tenido problemas para mantener a los rivales fuera del marcador. Al llegar al martes, los Rockies tenían una efectividad colectiva de 5.57, la cifra más alta de las mayores. Colorado ha terminado con la efectividad colectiva más alta en cada temporada desde 2022 y, si vuelve a hacerlo este año, se convertirá en apenas el tercer club desde 1913 en tener la peor efectividad de las mayores en cinco temporadas consecutivas.

Los Rockies también compiten en la misma división que los dos veces campeones reinantes de la Serie Mundial Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego que están a punto de lograr su quinta aparición en la postemporada en las últimas siete temporadas. Esta temporada, Colorado tuvo un registro combinado de 5-21 contra los Dodgers y los Padres.

Los Rockies sí mejoraron este año después de perder un récord de franquicia de 119 juegos la temporada pasada. El novato primera base TJ Rumfield llegó al martes en el quinto lugar de la Liga Nacional con un promedio de bateo de .300 y lideró a todos los novatos calificados en promedio de bateo y porcentaje de embasarse. El receptor Hunter Goodman fue All-Star por segunda temporada consecutiva y está a un jonrón de convertirse en el primer jugador de los Rockies con 40 cuadrangulares en una temporada desde 2019.

“Creo que todo lo que estamos haciendo dentro de este clubhouse —entrenadores, jugadores, directiva, todo el personal— ha hecho un trabajo increíble para asegurarse de que este equipo y esta organización vayan en la dirección de ganar”, afirmó el abridor de los Rockies Kyle Freeland, originario de Denver y en su décima temporada con el club. “Se nota”.

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FUENTE: AP