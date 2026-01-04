americateve

Rhamondre Stevenson anota tres veces y los Patriots vencen 38-10 a los Dolphins

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — La temporada pasada, cuando los Patriots se enfrentaron a los Chargers de Los Ángeles, Nueva Inglaterra se retiró tras una derrota de 40-7 en uno de sus últimos juegos antes de que Mike Vrabel fuera contratado como entrenador en jefe.

Rhamondre Stevenson, running back de los Patriots de Nueva Inglaterra, celebra después de anotar un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Dolphins de Miami, el domingo 4 de enero de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Después de que Vrabel llevara a los Patriots de ser los peores a los primeros en la División Este de la Conferencia Americana, Nueva Inglaterra England recibirá nuevamente a los Chargers, esta vez en los playoffs.

Rhamondre Stevenson corrió para dos touchdowns y atrapó otro de Drake Maye, candidato a Jugador Más Valioso, y los Patriots completaron su notable temporada de remontada con una victoria de 38-10 sobre los Dolphins de Miami el domingo.

“Hemos recorrido un largo camino”, dijo Maye. “Hemos construido esta identidad y jugado conforme a ella, y suceden cosas buenas”.

Stevenson corrió siete veces para 131 yardas mientras Nueva Inglaterra lograba su primera barrida de los Dolphins desde la temporada 2016. TreVeyon Henderson añadió carreras de touchdown de dos y cinco yardas.

Los Patriots terminaron 14-3, su mayor cantidad de victorias desde que ganaron el Super Bowl para culminar esa temporada 2016. Los campeones del Este de la AFC serán el segundo sembrado y recibirán a los Chargers, en séptimo lugar, en la ronda de comodines el próximo fin de semana. Denver impidió que Nueva Inglaterra obtuviera el primer sembrado de la AFC al vencer 19-3 a los Chargers el domingo.

“Es cuando empieza el verdadero fútbol americano”, expresó Stevenson.

Miami (7-10) terminó con su segunda temporada consecutiva por debajo de .500 bajo el entrenador Mike McDaniel, tras apariciones consecutivas en los playoffs en sus dos primeros años. Dijo después que mantendría en privado cualquier discusión que haya tenido con el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, sobre su seguridad laboral.

“Nadie tiene derecho a nada”, comentó McDaniel. “Tomo el trabajo en serio. Atacaré el trabajo agresivamente mañana como cada día que tengo el trabajo”.

Maye completó 14 de 18 pases para 191 yardas y un touchdown antes de tomar asiento al inicio del cuarto cuarto.

Diggs supera las 1.000 yardas

Con una recepción de 34 yardas al final del tercer cuarto, Stefon Diggs de Nueva Inglaterra superó las 1.000 yardas de recepción por séptima vez en su carrera. Es la primera temporada de 1.000 yardas por un receptor de los Patriots desde 2019, cuando Julian Edelman tuvo 1.117 yardas de recepción.

El hito de Diggs llegó durante una semana en la que fue acusado de estrangulación y otros delitos relacionados con una disputa que Diggs supuestamente tuvo con su ex chef privado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

