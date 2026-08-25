Rescatistas no hallan rastro de los 22 tripulantes desaparecidos tras naufragio en bahía de Bengala

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Aeronaves y barcos de búsqueda rastreaban el martes la zona donde, según los reportes, el buque de carga MV Ocean Winner se hundió el sábado a unos 444 kilómetros (276 millas) de la costa de Paradip, en el estado oriental indio de Odisha.

La búsqueda conjunta de la Guardia Costera y la Armada indias se ha visto complicada por las aguas excepcionalmente profundas de la zona y solo se encontró una mancha de petróleo y dos balsas salvavidas cerca de la última posición conocida de la embarcación, indicaron funcionarios.

La falta de restos del naufragio ha dificultado los esfuerzos para determinar la causa y el lugar en el que concentrar las operaciones de búsqueda, señalaron las autoridades.

A bordo del buque, que transportaba mineral de hierro a China, iban 24 tripulantes, incluidos 20 chinos, tres ciudadanos de Myanmar y un bangladesí, según la guardia costera.

Dos tripulantes chinos fueron rescatados el sábado tras una llamada de auxilio del barco, agregaron los guardacostas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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