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Rescatistas no hallan rastro de los 22 tripulantes desaparecidos tras naufragio en bahía de Bengala

NUEVA DELHI (AP) — Los rescatistas que buscan a 22 marineros desaparecidos no han encontrado rastro de su buque de carga con bandera de Panamá después de que la embarcación se hundió en la bahía de Bengala la semana pasada, informó el martes la Guardia Costera de India.

Aeronaves y barcos de búsqueda rastreaban el martes la zona donde, según los reportes, el buque de carga MV Ocean Winner se hundió el sábado a unos 444 kilómetros (276 millas) de la costa de Paradip, en el estado oriental indio de Odisha.

La búsqueda conjunta de la Guardia Costera y la Armada indias se ha visto complicada por las aguas excepcionalmente profundas de la zona y solo se encontró una mancha de petróleo y dos balsas salvavidas cerca de la última posición conocida de la embarcación, indicaron funcionarios.

La falta de restos del naufragio ha dificultado los esfuerzos para determinar la causa y el lugar en el que concentrar las operaciones de búsqueda, señalaron las autoridades.

A bordo del buque, que transportaba mineral de hierro a China, iban 24 tripulantes, incluidos 20 chinos, tres ciudadanos de Myanmar y un bangladesí, según la guardia costera.

Dos tripulantes chinos fueron rescatados el sábado tras una llamada de auxilio del barco, agregaron los guardacostas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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