Qué saber sobre los recientes cambios en los préstamos estudiantiles en EEUU

Junto con el fin del plan SAVE del gobierno del presidente Joe Biden, se prevé que los cambios deriven en un aumento en el monto de los pagos para millones de prestatarios.

“Preocupa, sobre todo, la asequibilidad de los pagos mensuales. Creo que muchos experimentarán un aumento significativo en sus pagos, por lo que tendrán que estirar mucho su presupuesto para realizarlo, o simplemente no podrán hacerlo”, apuntó Michele Zampini, vicepresidenta asociada de The Institute for College Access & Success, un grupo activista sin fines de lucro que pugna por hacer que la educación superior sea más asequible.

Aproximadamente 9 millones de estadounidenses están en mora en sus préstamos estudiantiles federales desde junio, de acuerdo con el Departamento de Educación. Cientos de miles más están atrasados en los pagos de préstamos y en riesgo de incumplimiento este año.

Previamente este mes, funcionarios del Departamento de Educación indicaron que los prestatarios que están inscritos en el pago automático serán elegibles para una reducción del 1% en la tasa de interés a partir del 1 de julio. Sin embargo, quienes ya utilizan este sistema reciben un descuento del 0,25%, por lo que la nueva reducción sólo representa un 0,75%. Para todos los prestatarios, la reducción de la tasa será temporal y se extenderá hasta junio de 2028.

El plan SAVE (siglas en inglés de Ahorrar en una Educación Valiosa) era una opción de pago con algunos de los términos más indulgentes jamás ofrecidos por el gobierno. Poco después de su lanzamiento fue impugnado en los tribunales, dejando en el limbo a millones de personas que habían recibido un préstamo estudiantil. Previamente este año, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Octavo Circuito anuló el plan SAVE, que finalizó recientemente.

Hay unos siete millones y medio de prestatarios en el plan SAVE, y los administradores ya empezaron a enviarles avisos oficiales, dijo Lindsay Vail Clark, defensora principal de prestatarios en Savi, una plataforma de asistencia de deuda de préstamos estudiantiles.

Los prestatarios inscritos en el plan SAVE serán notificados que cuentan con 90 días para inscribirse en otro plan de pago basado en los ingresos. Vail Clark recomienda que los prestatarios comiencen a verificar sus opciones lo antes posible, ya que es probable que haya retrasos en el procesamiento. Si no se inscriben en otro plan antes de que venza el plazo de 90 días, el Departamento de Educación los inscribirá automáticamente en una de las opciones estándar, agregó.

Sin embargo, no hay una fecha límite específica para que todos los prestatarios inscritos en el plan SAVE encuentren otro plan. Esto se debe a que los avisos se enviarán de forma continua, apuntó Zampini.

Cambios en los topes a los préstamos para estudios de posgrado

El “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump cambió las cantidades que los estudiantes de posgrado pueden pedir prestadas para varios programas, pero su gobierno actualizó ese plan recientemente, de acuerdo con la orden de un juez.

Bajo la nueva normativa, los programas clasificados bajo la etiqueta de títulos profesionales enfrentan límites de préstamos estudiantiles federales de 200.000 dólares, mientras que otros programas de posgrado tienen un límite de 100.000 dólares. Anteriormente, los alumnos de posgrado habían podido obtener préstamos federales que cubrieran el costo total de su título.

Por ahora, el plan actualizado del gobierno restaura la elegibilidad para que estudiantes de posgrado en enfermería, fisioterapia y otros campos puedan obtener montos más altos de préstamos estudiantiles federales. La regla inicial los había mantenido en límites más bajos.

Cambios en los préstamos Parent PLUS

Los préstamos Parent PLUS han tenido menos opciones de pago, pero ahora éstas se están reduciendo aún más, observó Zampini. Los nuevos límites en los préstamos Parent PLUS los restringen a 20.000 dólares por estudiante y 65.000 dólares por familia.

Además, los prestatarios de Parent PLUS que soliciten nuevos préstamos a partir del 1 de julio no tendrán acceso a ningún plan de pago definido por los ingresos, sino sólo a un nuevo plan de pago estándar escalonado.

“De aquí en adelante, sólo tendrán la opción de pago estándar, y no habrá ninguna salvedad ni red de seguridad para ajustarlo en función de los ingresos, si tienen ingresos bajos o si tienen una fluctuación de ingresos o algún otro tipo de dificultad”, advirtió Zampini.

Los prestatarios de préstamos Parent PLUS que consolidaron dichos préstamos en un préstamo de consolidación directo antes del 1 de julio pueden pagarlos a través del plan de pago contingente al ingreso hasta el 30 de junio de 2028. Después de esa fecha, los prestatarios serán trasladados al plan de pago basado en los ingresos.

Inscripción en planes de pago definidos por los ingresos

Los prestatarios actuales pueden solicitar los siguientes planes definidos por los ingresos: el plan de pago basado en los ingresos, el plan de pago según sus ingresos, y el plan de pago condicional al ingreso. El monto del pago bajo los planes definidos por los ingresos es un porcentaje de los ingresos discrecionales del prestatario, y el porcentaje varía según el plan.

Sin embargo, los estudiantes que pidan préstamos a partir de julio sólo podrán inscribirse en un plan de pago definido por los ingresos: el plan de asistencia para el pago. Los prestatarios también pueden usar el plan estándar escalonado, un plan de pago con un monto fijo que garantiza que los préstamos se paguen en un plazo de 10 a 25 años.

Puede averiguar qué plan de pago podría convenirle más iniciando sesión en el simulador de préstamos del Departamento de Educación.

Si quiere obtener la condonación de su préstamo por servicio público

No hay cambios en el Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, pese a un plan del gobierno de Trump anunciado el año pasado para cambiar los requisitos de elegibilidad para las organizaciones sin fines de lucro participantes. La política buscaba descalificar a los trabajadores sin fines de lucro si se consideraba que su trabajo tiene un “propósito ilegal sustancial”. El gobierno de Trump aseveró que es necesario impedir que el dinero de los contribuyentes llegue a infractores de la ley, mientras que los críticos dicen que convierte el programa en una herramienta de represalias políticas.

Dos jueces federales revocaron las nuevas reglas recientemente, un día antes de que entraran en vigor.

Si sus préstamos estudiantiles están en mora

Los cobros involuntarios de préstamos estudiantiles federales permanecen suspendidos. El gobierno de Trump anunció previamente este año que está postergando los planes para retener el salario de los prestatarios de préstamos estudiantiles que incumplen con sus pagos.

A los deudores de préstamos estudiantiles federales se les pueden embargar sus salarios y retenerles sus reembolsos de impuestos federales si incumplen con sus préstamos. Los prestatarios se consideran en mora cuando tienen al menos 270 días de atraso en los pagos.

Si sus préstamos estudiantiles están en mora, puede comunicarse con el titular de su préstamo para solicitar un programa de rehabilitación de préstamos. Mediante este programa, los prestatarios se inscriben en un plan de pagos reducidos y, después de haber efectuado cinco pagos exitosos, finaliza el embargo salarial.

Los prestatarios pueden encontrar más información sobre la rehabilitación de préstamos aquí.

Si usted quiere consolidar su préstamo

La solicitud en línea para la consolidación de préstamos está disponible en studentaid.gov/loan-consolidation. Si tiene varios préstamos federales para estudiantes, puede combinarlos en un solo préstamo con una tasa de interés fija y un solo pago mensual.

El proceso de consolidación suele tardar unos 60 días en completarse. Sólo puede consolidar sus préstamos una vez.

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FUENTE: AP