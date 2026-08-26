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Productores desafían el estado de excepción y realizan protestas en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Decenas de productores de arroz bloqueaban el miércoles la ruta entre dos regiones orientales de Bolivia en rechazo a la suba de 84% en el precio del diésel para grandes consumidores y en medio de una persistente escasez de combustibles.

En tanto, en la región de Oruro, en el altiplano, los productores de quinua protestaban con sus tractores.

Las protestas desafían el estado de excepción que el gobierno del presidente Rodrigo Paz impuso en junio después de duras protestas con cortes de rutas que se extendieron por 53 días y causaron desabastecimiento de combustible, oxígeno medicinal y alimentos principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

Los productores de arroz se apostaron en un puente que une las regiones productoras de Santa Cruz y Beni para exigir que se anule el decreto que el pasado lunes estableció que el diésel —el carburante más escaso— pasara de costar 0,85 a 1,56 dólares por litro para empresas corporativas, exportadores, compañías mineras y la gran industria.

Jhonatan Zárate, dirigente del sector, dijo a la televisora Unitel que sufren un doble golpe porque además del alza de precio en lugares lejanos la escasez es aún más crítica.

“Aquí no llega el diésel. Estamos en plena preparación para la siembra de arroz y si llega, es demasiado caro", señaló Zárate. “Pedimos que venga el gobierno acá y vea nuestra realidad, no es por gusto, es por necesidad”, agregó.

En la población de Yapacaní —en Santa Cruz— los productores de arroz, soja y otros granos le dieron un plazo de 48 horas al gobierno para anular el decreto o amenazaron con salir a las calles para pedir la renuncia del presidente.

La víspera el gobierno acudió a un diálogo con los productores de Yapacaní para evitar otro punto de bloqueo y abrió la posibilidad de revisar el decreto. “Este decreto ha tenido problemas en su aplicación… Tenemos que hacer un ajuste”, dijo a los medios el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.

La suba de precios no alcanzó a la gasolina. El gobierno justificó la medida en el aumento del precio del diésel en el mercado internacional, dado que la nación andina importa cerca del 80% de ese combustible.

El desabastecimiento de combustible llevó a la Asamblea Legislativa a citar para un informe al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

Paz asumió en noviembre dejando atrás casi 20 años de gobiernos de izquierda, con la promesa de cambiar un modelo estatista y salir de la peor crisis económica en 40 años.

FUENTE: AP

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