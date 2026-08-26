Presidente de Ucrania arrulla un cachorro y abre otra batalla visual contra Rusia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy con el cachorro entregado por el boxeador estadounidense Terence Crawford, en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto del 2026. (Departamento de Prensa de la Presidencia de Ucrania via AP) AP

Sí, y no es casualidad. En una colisión de amantes de los perros, deporte y la guerra con Rusia, el mandatario ucraniano fue captado en video el martes acunando y hablándole con ternura a un american pit bull terrier de tres meses, de orejas caídas, que le entregó el exboxeador estadounidense Terence Crawford.

La tierna escena en la oficina de Zelenskyy en Kiev fue la más reciente andanada en una batalla de imágenes que corre en paralelo a la lucha de Ucrania contra la brutal invasión rusa, que ya cumple cuatro años.

Crawford, acérrimo partidario de Ucrania y devoto del american pit bull terrier, se acercó y le entregó a Zelenskyy un cachorro de pelaje rojizo amarillento.

Y durante unos minutos en Kiev, las culturas, la muerte y la geopolítica cedieron ante el poder de la ternura y el amor por los cachorros, así como ante el simbolismo de la resiliencia y la protección.

Es un lugar común en el mundo político: si quieres un amigo, consigue un perro. Zelenskyy, agobiado por la guerra y el escándalo, pareció haber encontrado ambas cosas en el cachorro de ojos claros que se derritió contra su pecho.

El presidente sonrió y le susurró algo al perrito. La acunó mientras le decían que su nombre es Freya, en referencia al proyecto predilecto de Zelenskyy, Freyja, el sistema de defensa antimisiles que Ucrania propone desarrollar con aliados europeos.

También le informaron que el abuelo de Freya sobrevivió al devastador asedio ruso de Bucha en 2022. Zelenskyy apretó al cachorro contra sí mientras posaban para las fotos. Ella pareció relajarse, dejando colgar dos patas con puntas blancas desde los brazos de Zelenskyy.

“El presidente dijo que aceptaría” a Freya, manifestó Vadym Danylchenko, asesor del ministro de Juventud y Deportes de Ucrania, quien ayudó a organizar la visita.

En términos políticos y culturales, decir no podría haber sido problemático. Los animales se han convertido en un símbolo de la entereza del país durante la guerra. Un mural en un parque de Kiev inmortaliza a un jack russell terrier llamado Patrone, célebre por ayudar a equipos de desminado en el distrito norteño de Chernihiv y que se convirtió en mascota de los servicios de emergencia de Ucrania. Zelenskyy le otorgó una medalla estatal. UNICEF reconoció al perro como “embajador de buena voluntad”.

Otro mural retrata al combatiente voluntario Oleksii Movchan sosteniendo un gato gris y blanco. Él y otros tres soldados rescataron a 11 civiles y al gato en la región oriental de Donetsk poco antes de morir por bombardeos rusos en 2022.

Abundan las historias de otras personas que hicieron grandes esfuerzos para rescatar animales de Ucrania durante la invasión rusa, incluida una mujer ucraniana que trabajó para salvar a cientos de animales enviándolos al occidente de Ucrania o a otros lugares en el extranjero.

El contexto de las relaciones entre Ucrania y EEUU bajo Trump

Luego está el delicado asunto del apoyo estadounidense a Ucrania. Zelenskyy fue reprendido de manera notoria por el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance el año pasado en el Despacho Oval, aunque los líderes parecen haber recompuesto la relación desde entonces. Pero en la oficina de Zelenskyy el martes, un héroe deportivo estadounidense le estaba entregando una raza de perro estadounidense. Zelenskyy acogió ese afecto.

Freya es la nieta de Athos, un perro que sobrevivió a la brutalidad rusa en Bucha y fue encontrado en la calle donde las fuerzas ucranianas destruyeron un gran convoy ruso, contó Danylchenko a The Associated Press en una entrevista.

A través de rescatistas, Athos llegó hasta Francisco Lopez, amigo de Crawford, un criador profesional y partidario de Ucrania desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. La hija de Athos había quedado atrás en Ucrania. Lopez voló a Ucrania a un perro macho no emparentado para que se apareara con la hija de Athos. Ella dio a luz a Freya.

El nombre del cachorro tiene una resonancia particular en Ucrania. Las naciones europeas están desarrollando con Ucrania el sistema de defensa antimisiles antibalísticos en medio de la escasez, en particular de interceptores Patriot de fabricación estadounidense. Los interceptores Patriot son aún más escasos mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue intensificándose, y Trump el mes pasado pareció dar marcha atrás respecto de un compromiso reciente de otorgar a Ucrania una licencia para producirlos.

“Terence realmente quería darle al presidente esta cachorra en particular”, señaló Danylchenko, quien dijo que al principio no estaba a favor de darle al líder ucraniano un regalo cargado de tanta responsabilidad.

“La llamaron Freya. Obviamente, desde la perspectiva del futuro de nuestro país, esto era importante”, añadió. “Esta pequeña es un símbolo del hecho de que su abuelo sobrevivió y fue testigo directo de los acontecimientos en Bucha. Así que para ellos fue muy simbólico”.

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Kellman reportó desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP