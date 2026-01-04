americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Powell logra récord personal con nueve triples en victoria del Heat 125-106 sobre Pelicans

MIAMI (AP) — Norman Powell logró un récord personal con nueve triples en una actuación de 34 puntos mientras el Heat de Miami venció 125-106 a Nueva Orleans el domingo por la noche, extendiendo la racha de derrotas de los Pelicans a siete.

Dru Smith (12), del Heat de Miami, brinca sobre Jordan Poole (3), de los Pelicans de Nueva Orleans, para disparar a la canasta durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 4 de enero de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Dru Smith (12), del Heat de Miami, brinca sobre Jordan Poole (3), de los Pelicans de Nueva Orleans, para disparar a la canasta durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 4 de enero de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Powell lanzó 11 de 15 desde el campo y nueve de 12 triples. Nikola Jovic terminó con 19 puntos y Kel’el Ware tuvo 16 unidades y 12 rebotes para el Heat, que se recuperó de una derrota en casa por diez ante Minnesota el sábado, la cual rompió una racha de cuatro victorias consecutivas. Pelle Larsson de Miami tuvo 16 tantos y seis asistencias.

Con una ventaja de uno al inicio del tercer cuarto, el Heat lo abrió con una racha de 21-2. Powell encestó tres triples durante el resurgimiento. El triple de Bam Adebayo con 4:14 restantes en el período terminó la racha y puso a Miami adelante 91-71.

Trey Murphy III regresó tras una ausencia de un juego debido a espasmos en la espalda y anotó 27 puntos, mientras que Jeremiah Fears añadió 21 para los Pelicans. Después de anotar 12 tantos en la primera mitad, la estrella de Nueva Orleans, Zion Williamson, no anotó en los dos últimos períodos.

El Heat superó a los Pelicans 31-11 en puntos de contraataque y tuvo un máximo de la temporada con 19 robos.

Nueva Orleans terminó con un máximo de la temporada de 24 pérdidas de balón y cayó a 2-13 como visitante.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter