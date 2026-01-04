Powell logra récord personal con nueve triples en victoria del Heat 125-106 sobre Pelicans

Compartir en:









Dru Smith (12), del Heat de Miami, brinca sobre Jordan Poole (3), de los Pelicans de Nueva Orleans, para disparar a la canasta durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 4 de enero de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Powell lanzó 11 de 15 desde el campo y nueve de 12 triples. Nikola Jovic terminó con 19 puntos y Kel’el Ware tuvo 16 unidades y 12 rebotes para el Heat, que se recuperó de una derrota en casa por diez ante Minnesota el sábado, la cual rompió una racha de cuatro victorias consecutivas. Pelle Larsson de Miami tuvo 16 tantos y seis asistencias.

Con una ventaja de uno al inicio del tercer cuarto, el Heat lo abrió con una racha de 21-2. Powell encestó tres triples durante el resurgimiento. El triple de Bam Adebayo con 4:14 restantes en el período terminó la racha y puso a Miami adelante 91-71.

Trey Murphy III regresó tras una ausencia de un juego debido a espasmos en la espalda y anotó 27 puntos, mientras que Jeremiah Fears añadió 21 para los Pelicans. Después de anotar 12 tantos en la primera mitad, la estrella de Nueva Orleans, Zion Williamson, no anotó en los dos últimos períodos.

El Heat superó a los Pelicans 31-11 en puntos de contraataque y tuvo un máximo de la temporada con 19 robos.

Nueva Orleans terminó con un máximo de la temporada de 24 pérdidas de balón y cayó a 2-13 como visitante.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP