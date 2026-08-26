Petro presenta gabinete alterno de oposición al gobierno de De la Espriella en Colombia

El presidente Gustavo Petro posa delante de su retrato en la galería de antiguos presidentes colombianos durante su última semana en el cargo, en el Palacio Presidencial de Bogotá (Colombia), el lunes 3 de agosto de 2026. (Foto AP/Iván Valencia) AP

“Este no es un gabinete en la sombra, es un gabinete en la luz”, indicó Petro en un evento político en Bogotá durante el cual calificó al gobierno del conservador De la Espriella, en el poder desde principios de agosto, de representar la “muerte” y la “oscuridad”.

El nuevo equipo incluye a figuras destacadas del gobierno de Petro (2022-2026) como la excanciller, Yolanda Villavicencio; la exministra de Minas, Irene Vélez; el exministro de Hacienda, Germán Ávila, y el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Durante la presentación no se detalló si cada exfuncionario fiscalizará la cartera que antes dirigía, en una propuesta de oposición novedosa en Colombia, aunque aplicada en otros países.

Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, explicó a The Associated Press que el “gabinete a la sombra”, como suele conocerse, es usado en el parlamentarismo, por ejemplo en Reino Unido, donde el gobierno de turno puede “caer por falta de mayoría en el parlamento” y ese equipo que ha estado fiscalizando al Ejecutivo y proponiendo políticas alternativas puede pasar a ser gobierno.

Sin embargo, en el caso de un país presidencialista como Colombia, no se trata de que el gabinete alterno esté listo para sustituir al actual, que fue elegido para cumplir un periodo de cuatro años.

“Es un ejercicio de control político y de preparación para las próximas elecciones”, acotó Basset. “Se está instalando en Colombia un sistema de alternancia entre derecha e izquierda y justamente por esta vocación de poder se hace este gabinete en la sombra”, agregó.

El senador progresista y excandidato presidencial Iván Cepeda, vencido en las urnas por De la Espriella, dijo durante el evento político en Bogotá que el gabinete estará preparado “intelectual, política y técnicamente para asumir, como lo haremos, la responsabilidad de conducir el Estado en el 2030”.

Cepeda indicó que ese equipo trabajará en conjunto con la bancada del Pacto Histórico, —movimiento político liderado por Petro—, que es la más numerosa en el Congreso, aunque no configura la mayoría.

“No solamente señalará lo que está mal, sino que contribuirá a lo que viene en nuestro país”, aseguró Cepeda, quien perdió el balotaje del 21 de junio por un estrecho margen de aproximadamente 250.000 votos.

Petro desconoció la victoria de De la Espriella alegando presunto fraude, pese a que la autoridad electoral declaró los resultados y misiones electorales internacionales no hallaron inconsistencias.

FUENTE: AP