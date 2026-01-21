Pedri se lesiona en el partido del Barcelona contra el Slavia Praga en la Liga de Campeones

Compartir en:









Pedri, derecha, del Barcelona, disputa un balón con Lukas Provod, del Slavia Praga, durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones en la fase inicial del torneo, el miércoles 21 de enero de 2026, en Praga, República Checa. (AP Foto/Petr David Josek) AP

El internacional español de 23 años aparentemente se lesionó un músculo en la pierna derecha y fue sustituido por Dani Olmo a los 61 minutos.

Pedri cayó cerca del centro del campo durante un contraataque de los anfitriones. Fue atendido por los médicos del Barcelona antes de abandonar el campo por su cuenta.

El centrocampista dio una asistencia en el gol de Fermín López en la primera mitad.

El Barcelona jugó sin su estrella Lamine Yamal debido a una suspensión por tarjeta amarilla.

El próximo partido del Barcelona es contra el Oviedo el domingo en La Liga española.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP