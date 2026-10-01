PCA y Cachorros caen mansamente en playoffs tras barrida de 2 juegos de Padres en comodín

La cueva de los Cachorros de Chicago durante el segundo juego de la serie de comodines de la Liga Nacional contra los Padres de San Diego, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Pete Crow-Armstrong y los Cachorros de Chicago salieron al soleado San Diego y se marchitaron como un turista sin suficiente protector solar, barridos en la serie de comodines de la Liga Nacional por unos Padres de San Diego ansiosos de redención y quizá listos para una larga marcha en la postemporada.

Los Cachorros perdieron 4-1 en el segundo juego el miércoles por la noche en el Petco Park para quedar eliminados de la postemporada. Llegaron con la ofensiva más anotadora de las Grandes Ligas y regresan a casa tras haber fabricado apenas una carrera con ocho hits.

Mason Miller, el estelar cerrador de San Diego que lanza rectas de fuego, permitió un doble con un out de Nico Hoerner, el único extrabase de los Cachorros en los dos juegos, antes de hacer que Carson Kelly rodara al campocorto para el último out.

Los Padres, cuartos preclasificados, avanzan para enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee, los campeones de la División Central de la Liga Nacional y primeros preclasificados, en una serie divisional.

La derrota de los Cachorros, quintos preclasificados, se produjo varias horas después de que los Medias Blancas de Chicago, que recibieron una carta de apoyo del papa León XIV, un aficionado de toda la vida, barrieran a los Astros de Houston en una serie de comodines de la Liga Americana.

Los Cachorros vencieron 2-1 a los Padres 2-1 en una serie de comodines el otoño pasado en el Wrigley Field.

Varios jugadores de los Cachorros se quedaron junto a la barandilla del dugout observando cómo los Padres y sus aficionados, que agitaban toallas amarillas, celebraban en una noche de 69 grados.

Los jugadores se abrazaron dentro del silencioso camerino.

Crow-Armstrong, el principal candidato al MVP de la Liga Nacional después de convertirse en el primer jugador de los Cachorros en registrar una temporada 40-40, tuvo dificultades para encontrar perspectiva mientras se culpaba a sí mismo.

“Nada de esto se siente bien”, dijo Crow-Armstrong. “Eso es todo. Así que me siento bastante decepcionado de mí mismo, pero eso es algo en lo que tengo que trabajar”.

Crow-Armstrong y Alex Bregman, el 1-2 de los Cachorros al tope de la alineación, se combinaron para irse de 15-0 con una base por bolas y ocho ponches. Crow-Armstrong recibió la base por bolas en el primer juego. Cada uno se ponchó tres veces en el primero mientras Crow-Armstrong negoció un boleto.

“Eso no es realmente algo que me toque responder ahora mismo", respondió Crow-Armstrong al ser consultado sobre cómo procesaría su actuación. "Quiero decir, sí, puedes mirar el marcador, puedes mirar la hoja de estadísticas, de donde sea que saques tus números, y es evidente que no aporté. Así que eso no es algo sobre lo que me vaya a poner a sentir ahora mismo. No lo procesaría bien si lo hiciera”.

El oriundo del sur de California, que conectó 45 jonrones y se robó 41 bases, dijo que los Cachorros “mostraron mucho corazón y mucha pelea a través de todos los desafíos".

Los Cachorros dominaron 5-1 en la serie de la temporada. Los equipos no se habían visto desde el 1 de julio, cuando los Cachorros le propinaron a los Padres la derrota más abultada de su historia, un 23-3 en Wrigley Field, al conectar ocho jonrones.

“El equipo de San Diego, lanzaron realmente bien”, comentó el infielder Dansby Swanson. “No fallaron en sus ubicaciones a menudo, y si fallaban, era en buenos lugares. Es un cuerpo de lanzadores con muchísimo talento. Prepararon el plan de juego contra nosotros muy bien y no pudimos tomar impulso. Nos dimos un par de oportunidades aquí y allá, pero no pudimos aprovecharlas ni mantener nada en marcha”.

El mánager Craig Counsell señaló: “Simplemente tienes que salir a jugar bien y ganar partidos. Al final, nos vamos sin sentirnos realizados y decepcionados”.

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FUENTE: AP