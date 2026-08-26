Patrick Mahomes volverá a descansar cuando Chiefs cierren pretemporada ante Seahawks el viernes

El quarterback Patrick Mahomes (15) de los Chiefs de Kansas City durante el partido contra los Buccaneers de Tampa Bay en la pretemporada de la NFL, el sábado 22 de agosto de 2026, en Tampa, Florida. (AP Fhoto/Chris O'Meara) AP

Mahomes está de regreso tras romperse ligamentos de la rodilla en diciembre. Pero, aunque ha estado en el calendario previsto o incluso por delante desde la cirugía posterior, y participó en todo el programa de temporada baja y el campamento de entrenamiento, siempre se esperaba que Mahomes no apareciera en ninguno de los tres partidos de preparación antes de la temporada regular.

Los Chiefs enfrentarán a Denver en un duelo estelar de lunes por la noche el 14 de septiembre. Y Mahomes planea estar en el campo entonces.

“Es la cantidad de tiempo que han dicho desde el principio: que si hacía todo de la manera correcta, estaría listo para jugar en la Semana 1”, manifestó. “Yo soy alguien a quien, si le pones (un objetivo) enfrente, quiere salir y conseguirlo y aprovechar al máximo cada oportunidad, cada repetición en la sala de pesas, cada hora que pueda pasar en el edificio para poner mi cuerpo a punto”.

Mahomes ya se ha perdido una pretemporada antes, cuando la NFL la canceló por completo en 2020 en medio de la pandemia. Luego tuvo una de las mejores temporadas de su carrera, al lanzar para 4.740 yardas con 38 touchdowns y solo seis intercepciones. Kansas City terminó 14-2 y venció a Buffalo por el campeonato de la AFC, antes de sucumbir ante Tampa Bay en el Super Bowl.

"Esta semana la hemos tratado un poco más como una semana de partido, pudiendo seguir ese mismo proceso: tener práctica el miércoles y luego una práctica el jueves, tomar mis notas igual y ver el mismo video que normalmente vería. Creo que así es como me preparo”, comentó Mahomes. “Salir ahí al campo de práctica y tratar cada repetición como si fuera la repetición más importante.

“Creo que si puedes hacer eso estarás listo para cuando tengas esa oportunidad de salir ahí en el partido”, añadió.

El entrenador de los Chiefs Andy Reid,dijo el miércoles que también es poco probable que el quarterback suplente Justin Fields juegue contra los Seahawks, aunque muchos titulares ofensivos tendrán al menos algunas repeticiones. El quarterback de cuarto equipo Chris Oladokun sigue en el protocolo de conmoción cerebral, por lo que es posible que la selección de séptima ronda Garrett Nussmeier juegue todo el cierre de pretemporada de los Chiefs.

Nussmeier ha sido impresionante en repeticiones prolongadas en sus primeros dos partidos de pretemporada.

“Ha hecho un buen trabajo, lo lanzaron de lleno al fuego con el primer grupo. Me pareció que lo manejó bien”, señaló Reid. “Se vio como si entrara, asumiera el reto, buen liderazgo, ritmo al entrar y salir del huddle. Todo fue positivo. Eso rendirá frutos más adelante.

“Estoy seguro de que a todos les encantaría jugar un partido”, agregó Reid, “y ahora él tiene una oportunidad, potencialmente”.

Reid no dijo si los receptores Rashee Rice y Xavier Worthy, quienes se han quedado fuera de los primeros dos partidos de pretemporada mientras se recuperan de lesiones, jugarían contra los Seahawks. Rice fue operado a inicios de la temporada baja para limpiar algunos residuos en la rodilla, y Worthy ha estado lidiando con una lesión en el hombro que sufrió anteriormente en el campamento de entrenamiento.

También es poco probable que el corredor Kenneth Walker III juegue después de perder tiempo de práctica esta semana por un tobillo inflamado.

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FUENTE: AP