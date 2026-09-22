Ohtani listo para volver el miércoles con los Dodgers tras pasar tiempo en la lista de lesionados

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La superestrella ha estado en la lista de lesionados desde el 9 de septiembre debido a una inflamación en el bíceps derecho y a un dolor persistente en la rodilla izquierda.

El mánager Dave Roberts comentó que Ohtani se siente “considerablemente” mejor.

“Yo diría que si estaba en un cinco, ahora probablemente está en un ocho o un nueve”, manifestó Roberts el martes antes de que los Dodgers enfrentaran a San Diego.

Los Dodgers aseguraron su 13er título del Oeste de la Liga Nacional en 14 años sin Ohtani, quien estaba en Los Ángeles recibiendo tratamiento cuando el equipo venció a Cincinnati como visitante la semana pasada. Ahora, el cuatro veces MVP tendrá cinco juegos restantes para tomar algunos turnos al bate antes de que comience la postemporada.

Es probable que Ohtani retome su papel como primer bate de los Dodgers, especialmente contra lanzadores derechos. Mookie Betts ha estado encabezando la alineación y batea para .373 este mes.

“Probablemente así es como va a quedar, pero todavía no lo he decidido del todo”, señaló Roberts, y añadió que consideraría el valor de Betts como primer bate contra lanzadores zurdos. “Tengo que pensar en toda la estructura de la alineación”.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP