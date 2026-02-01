Noah Nartey anota en su debut y lidera a Lyon a su décima victoria consecutiva

En un partido con pocas oportunidades para ambos equipos, Nartey abrió el marcador a los 37 minutos, ya que el Lyon venció al Lille 1-0 para subir al cuarto lugar en la liga francesa, igualando en puntos con el Marsella, que ocupa el tercer lugar.

El jugador danés de 20 años firmó un contrato de cinco años con el Lyon el mes pasado, uniéndose desde el Brondby.

El Lille dominó la primera mitad y Nartey mostró sus sólidas habilidades defensivas. Luego demostró su compostura al enviar un disparo bajo entre las piernas del portero del Lille. Eso culminó una excelente jugada de Ruben Kluivert, quien había corrido por la banda izquierda y luego asistió a su compañero con un pase preciso hacia atrás en el punto de penalti.

El gol de Nartey extendió la racha de derrotas del Lille a cuatro partidos consecutivos en la Ligue 1, con el equipo de Bruno Génésio en el quinto lugar, siete puntos detrás del Lyon.

El campeón defensor Paris Saint-Germain jugó en Estrasburgo más tarde el domingo y busca volver a la cima. El Lens recuperó el liderato con una victoria de 1-0 contra Le Havre el viernes.

Más miseria para el Metz

El Metz, último clasificado, cayó a su decimocuarta derrota en 20 partidos de liga esta temporada, perdiendo 1-0 en Angers. La tarea del Metz se complicó temprano cuando Jean-Philippe Gbamin fue expulsado tras resbalar con el balón y pisar el tobillo de Haris Belkebla. El Angers aprovechó la situación y Louis Mouton anotó el gol decisivo a los 25.minutos con un remate preciso.

El Auxerre se movió un punto por encima del Metz después de un empate 0-0 en Toulouse, y el Niza remontó dos goles en casa para empatar 2-2 con el Brest gracias a los goles en la segunda mitad de Ali Abdi y Elye Wahi.

